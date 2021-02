Découvrez Allan Védé, le coup de cœur musical de France Bleu Périgord

Allan Védé est un jeune auteur-compositeur interprète de 26 ans. Si vous ne le connaissez pas encore, un conseil, retenez bien son nom car ses chansons et ses mélodies devraient vous accompagner longtemps.

Allan Védé n'a que 26 ans mais il pourrait d'ores et déjà intégrer la cours des grands. Alors que tout laisse penser qu'il se tournerait vers une carrière sportive, c'est finalement la chanson qui l'a attirée. Il commencera à écrire des bribes de paroles sur des petits papiers avant de les mettre en chansons aujourd'hui. Les influences du jeune chanteur sont nombreuses. On retrouve dans sa voix, dans ses textes, des influences pop-folk anglaises des Beatles à Ed Sheeran. Bien entendu, la chanson française a une place très importante pour le chanteur. Vous pourrez retrouver des influences de Francis Cabrel revendiquées bien sûr dans ses textes et ses mélodies, mais aussi de Renaud, ou encore Christophe Maé.

Allan Védé nous présente son univers musical

Allan Védé, un amoureux du Périgord

Depuis son enfance Allan Védé est un éternel amoureux de la Dordogne. Même si aujourd'hui sa vie se passe majoritairement à Paris, il n'oublie pas le Périgord. Son père originaire d'Abjat-sur-Bandiat ainsi que sa grand mère lui auront fait connaître une partie de cette région. La Dordogne est avant tout un lieu de partage, de rassemblement avec la famille pour le chanteur de 26 ans. Lui qui aimerait découvrir l'intégralité de cette région dans un futur proche ne ferme pas la porte à l'écriture d'une chanson sur ce département qui lui est cher.

Allan Védé nous présente ce que le Périgord représente pour lui

Un confinement pour approfondir la musique

Alors que le confinement aura été compliqué pour tout le monde, Allan Védé a profité de cette période pour mettre ses textes en chanson. C'est pendant cette période qu'est née la chanson "Rayons d'or", son premier single. Une chanson légère, qui donne le sourire, chose qui a pu nous manquer pendant la période traversée.

Allan Védé a été repéré par Aurélie Cabrel, qui l'a conseillée, aidée et managée. Francis Cabrel, a même pu écouter son premier single et en a dit que du bien. Encore à l'heure actuelle, Allan est en studio à Astaffort chez la famille Cabrel pour continuer de préparer ce premier album, qui si tout va bien devrait arriver d'ici à la fin de l'année.

Un premier clip prometteur

Alors que la chanson "Rayons d'or" est finie, Allan Védé veut faire le clip de la chanson. Problème, le confinement touche toute l'Europe et il est donc compliqué de tourner avec une équipe professionnelle. Etant en Belgique pendant le premier confinement, c'est grâce à ses parents qu'il va concevoir le clip. Une partie va être tournée au niveau de la mer du Nord, tandis qu'une autre partie le sera au Portugal par une équipe professionnelle. Les images vont ensuite être mixées en post-production pour donner le clip que vous pouvez aujourd'hui visionner librement.