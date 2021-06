Découvrez "Cœur" le nouvel album de Clara Luciani

Trois ans après le succès phénoménal de son premier album "Sainte-Victoire" (triple disque de platine) et du titre "La Grenade" qui l'a révélé au grand public, Clara Luciani encensée par la critique et couronnée par deux Victoires de la Musique consécutives (Révélation scène en 2019 puis artiste féminine en 2020), revient avec un nouvel album intitulé "Cœur". Des nouvelles chansons teintées de disco, à découvrir sur France Bleu toute la journée du vendredi 11 juin.

Journée spéciale Clara Luciani

"Amour toujours", "Le reste", "Cœur", "Le chanteur", "Respire encore" ou encore "Tout le monde (sauf toi)", ses nouvelles chansons sont à découvrir toute la journée sur France Bleu. Des titres résolument dansants, chics et funky. Tendez bien l'oreille, des albums sont à gagner sur nos antennes !

France Bleu a tendu son micro à la chanteuse pour nous donner quelques précisions sur la sortie de son nouvel album. D'où lui vient l'envie d'écrire ? Peut-elle imaginer vivre sans chanter ? Comment vit-elle le retour à la scène ? Est-ce difficile d'être chanteuse à notre époque ? Et enfin, quelles ont été les influences disco de cet album ? Retrouvez plus de questions sur nos antennes toute la journée.

D'où lui vient l'envie d'écrire ?

D'où lui vient l'envie d'écrire ? Copier

Peut-elle imaginer vivre sans chanter ?

Imaginer vivre sans chanter ? Copier

Le retour à la scène comme une fête

Le retour à la scène comme une fête Copier

Difficile d'être chanteuse aujourd'hui ?

Difficile d'être chanteuse aujourd'hui ? Copier

Des thèmes intimes qui font danser ?

Des thèmes intimes qui font danser ? Copier

Des influences disco pour l'album ?

Des influences disco pour l'album ? Copier

Un album disco ?

Un album disco ? Copier

Enfin pour clore cette journée, Clara Luciani est l'invitée d'Accès Direct avec Arnold Derek.

Clara Luciani - Alice Moitié

"Cœur", son nouvel album

Comme en atteste le premier extrait "Le Reste", à retrouver dans la Playlist 100% France Bleu, cet album est résolument dansant, chic et funky. Mais pour Clara, qui dit "dansant" ne contredit en rien exigence et engagement. Bien au contraire. "Le Reste" est une chanson qu’elle a écrite et composée en femme forte et moderne qui n’a pas peur d’exprimer ses désirs.

Son nouvel album "Cœur" est une ode au déconfinement, à la chaleur humaine, à la recherche du plaisir afin de triompher de la morosité ambiante. Pour cela, elle a notamment tenu à faire participer ses ami(e)s les plus proches à l’enregistrement de cet album, en les accueillant (masqués) en studio. Quoi de mieux effectivement pour conjurer cette année de solitude que de frapper tous ensemble dans ses mains et chanter en chœur. Dans le même esprit, Clara a tenu à illustrer ce premier morceau par un vidéo-clip tourné au grand air et au soleil de son Sud-Est natal dans un hommage sincère à une de ses idoles de toujours : Jacques Demy. Quoi de plus réjouissant dorénavant que de se jeter à corps perdu dans un été de liberté, de joie et de plaisir retrouvés.