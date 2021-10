Découvrez "Dany Brillant chante Aznavour" en duo avec les plus grandes stars francophones

Après le succès de son premier album hommage à son idole, Dany Brillant revient avec un deuxième volume : "Dany Brillant chante Aznavour - en duo" ! On y retrouve les plus grands tubes d'Aznavour, revisités en duo avec les plus grands artistes français comme Carla Bruni, Florent Pagny, Pascal Obispo ou encore Patrick Bruel. France Bleu vous fait découvrir en exclusivité les titres tout au long d'une journée spéciale.

Des collaborations prestigieuses

Parce qu'il était régulièrement invité sur les plateaux de télévision à chanter ses reprises de Charles Aznavour, et parce que le public a répondu massivement présent, Dany Brillant a eu l'idée brillante de compiler ses collaborations et d'en former de nouvelles pour un second volume de son album "Dany Brillant chante Aznavour".

La Covid nous a donné cette chance – si l’on peut dire – d’être tous disponibles et de pouvoir facilement nous rencontrer en studio. J’ai appelé des artistes qui sont globalement de la même génération que moi. Nous avons tous grandi avec Aznavour. Il est notre Molière, notre Corneille.

Le premier volume regroupait onze chansons romantiques dans des couleurs latines, pour que ça se danse, pour que l’essence rythmique du sentiment chez Aznavour se perçoive partout. Pour ce second volume de son hommage au chanteur qui a le plus compté dans sa vie, Dany a fait appel à une vingtaine d’artistes de sa génération pour tout un album de duos et de trios.

Parmi les reprises proposées, on retrouve :

"For me formidable" en duo avec Pascal Obispo

"Hier encore" en duo avec Patrick Fiori

"Les comédiens" en duo avec Laurent Gerra

"Il faut savoir / Devi Sapere" en duo avec Carla Bruni qui chante en italien

qui chante en italien "Je m'voyais déjà" en duo avec Patrick Bruel

"Nous nous reverrons un jour ou l'autre" en duo avec Florent Pagny

"Pour faire une jam" en trio avec Bénabar et Ibrahim Maalouf

"She / Tous les visages de l'amour" en duo avec Vincent Niclo

"Désormais" en duo avec Anggun

"La Mamma" en duo avec Nikos Aliagas qui chante en grec

qui chante en grec "Le feutre taupé" en trio avec Sanseverino et Tina Rose

"Mourir d'aimer" en duo avec Chimène Badi

"Mes emmerdes" en trio avec Franck Dubosc et Antoine Duléry

"Les deux guitares" en duo avec Garou

"Que c'est triste Venise" en duo avec Katia Aznavour

"Les plaisirs démodés" en duo avec la Canadienne Véronic Dicaire

Dany Brillant en tournée

Une grande tournée intitulée "Forever Aznavour", en partenariat avec France Bleu, est programmée pour passer un peu partout en France : Lyon, Bordeaux, Lille, Tours, Toulouse, Nantes ou encore Paris au Dôme - Palais des sports le 04 février 2022. L'occasion de swinguer sur les tubes inoubliables de Charles Aznavour !