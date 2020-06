Découvrez "Du Bonheur" le clip qui fait du bien de Jean-Louis Aubert

Jean-Louis Aubert nous présente le clip de sa nouvelle chanson, réalisé avec l'aide de ses fans.

Après Bien sûr, Jean-Louis Aubert revient avec Du Bonheur, le deuxième extrait de son double album Refuge certifié Disque de Platine. Sorti quelques jours avant le confinement, l'artiste a eu l'idée de faire appel à ses fans pour la réalisation de son clip. Le maître mot est clair : on sourit, on s'amuse et on s'aime ! Le thème du bonheur a un écho bien plus important depuis la fin du confinement, une période qui a été douloureuse pour bon nombre d'entre nous.

Si je pouvais construire du bonheur, je ferai des grands trous et j'y mettrai tout le malheur, avec de gros couvercles. Interdiction de l'ouvrir, même pour tout l'or du monde !

Un texte et un clip résolument positifs qui font du bien et qui aideront les fans à patienter en attendant la reprise de sa tournée Olo Tour, annulée pour cause de pandémie de coronavirus.