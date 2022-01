France Bleu Périgord vous fait découvrir le nouvel album du périgourdin Tibz "Tout ce qu'on laisse" du 31 janvier au 6 février 2022 et vous offre le CD dédicacé par l'artiste.

Découvrez et gagnez le nouvel album de Tibz "Tout ce qu'on laisse" sur France Bleu Périgord

Le Périgourdin Tibz a sorti son 2ème album "Tout ce qu'on laisse" le 14 janvier 2021 sur son label 2100 Records.

France Bleu Périgord vous le fait découvrir et vous offre l'album dédicacé par l'artiste à 8h45 du lundi 31 janvier au dimanche 6 février 2022 , à 16h10 du lundi au vendredi et dans Le jeu du château samedi 5 février entre 11h et 12h.

Un album comprenant des tubes comme "Bye Bye", "Au revoir" ou "Ici ou là-bas" en duo avec Sylvain Duthu de Boulevard des Airs

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

"Tout ce qu'on laisse" de Tibz livre aussi des nouvelles chansons "Changer" ou d'autres duos "On partira" avec Jérémy Frérot "Les p'tites jolies choses" avec Joyce Jonathan