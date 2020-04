Découvrez "Faut qu'on s'évade", la chanson du confinement du groupe stéphanois Dub Inc

Comme nous, chacun des membres de Dub Inc est confiné depuis trois semaines. Ce qui ne les empêche pas de faire de la musique, et de nous proposer un nouveau titre!

Le groupe stéphanois Dub Inc est de retour avec un nouveau titre, très évocateur en cette période de confinement! Intitulée "Faut qu'on s'évade", la chanson a été réalisée à distance, chez chacun des membres du groupe.

La création de ce morceau surprise est naturelle: Jérémie, le guitariste a envoyé aux autres une ligne d'accords et un tempo. "Les membres de Dub Inc ont tous un studio à la maison: la machine s'est enclenchée super vite. On se connaît tellement bien qu'on a pu aller droit au but", explique Zigo le batteur. Chacun des membres du groupe a ensuite ajouté son instrument à tour de rôle.

Les paroles partent d'un constat: la crise sanitaire que l'on traverse est un "rappel à l'ordre" du "déséquilibre fragile" dans lequel on se trouve. Le groupe sait de quoi il parle, ayant perdu un proche, emporté par le virus.

Vous pouvez télécharger "Faut qu'on s'évade" en cliquant ici.