Découvrez "France", l'album de Pascal Obispo écrit pour France Gall

Voilà plus de vingt ans que Pascal Obispo a écrit et composé une dizaine de chansons pour celle qu'il admire tant, France Gall. Celle-ci les refuse élégamment "c’est Michel, mais ça n’est pas Michel". La ressemblance artistique avec son compagnon disparu, Michel Berger, est trop frappante. Les chansons seront disséminées et réorchestrées avec un certain succès. En 2021, Pascal Obispo les réinterprète dans un nouvel album intitulé France, que France Bleu vous propose de découvrir tout au long d'une journée spéciale, ce vendredi 29 octobre.

Et dès midi, Pascal Obispo est l'invité de Willy Rovelli dans "On n'est pas à l'abri de faire une bonne émission".

Un album pour France Gall

Parmi les titres proposés à France Gall, on retrouve Sa raison d’être, qui a été offert au Sidaction, Chanter à Florent Pagny, L’inacceptable et Celui que je voulais quant à eux, figurent dans la comédie musicale Les Dix Commandements. D'autres titres comme La clé qu’on a en nous a été chantée par Patricia Kaas et De nous par Natasha St-Pier. Quatre autres chansons sont restées inédites dont le premier extrait À qui dire qu’on est seul est en playlist sur France Bleu.

Écoute en avant-première

Vanessa, une habitante de Biganos (Gironde) et Jennifer vivant à Marseille (Bouches-du-Rhône) sont les deux grandes gagnantes du jeu France Bleu "Rencontrez Pascal Obispo et écoutez son album en avant-première". Elles ont eu la chance de rencontrer leur artiste préféré dans son studio d'enregistrement, à Paris. Une rencontre pleine d'émotions !

Vanessa et Jennifer rencontrent Pascal Obispo dans son studio à Paris © Radio France

Retrouvez ce vendredi 29 octobre dès 12h00, Pascal Obispo dans "On n'est pas à l'abri de faire une bonne émission" avec Willy Rovelli et toute la journée découvrez les titres de son nouvel album France.