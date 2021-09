Découvrez "Je vais t'aimer" l'album de la comédie musicale avec les tubes de Michel Sardou

Ce vendredi 24 septembre, découvrez sur France Bleu les plus belles chansons de l'album "Je vais t'aimer", la comédie musicale avec les tubes de Michel Sardou

"Je vais t'aimer" s'annonce comme être l'événement de la rentrée ! Une comédie musicale dans la pure tradition de Broadway avec les tubes de Michel Sardou, en partenariat avec France Bleu. La tournée débutera dès ce mois d'octobre, et passera par tous les Zénith de France. Mais avant de retrouver les artistes de la troupe sur scène, l'album tant attendu est disponible dès aujourd'hui, vendredi 24 septembre ! France Bleu vous fait découvrir en exclusivité les titres tout au long d'une journée spéciale.

Michel Sardou

"La rivière de notre enfance", "Je vais t'aimer", "En chantant", Être une femme", "Je viens du sud", "Chanteur de jazz", "Les lacs du Connemara"... Michel Sardou a marqué plusieurs générations avec tous ses tubes. Et c'est une nouvelle qui compte bien marquer les esprits avec leurs reprises vitaminées du chanteur.

France Bleu est allé à leur rencontre, et a recueilli leurs impressions.

Hakob Ghasabian, dans le rôle de Nicolas, nous parle des répétitions du spectacle.

Emji, dans le rôle de Louise, se confie sur les difficultés de l'enregistrement de l'album.

Sofia Mountassir, dans le rôle de Nicole, révèle qu'elle connaissait les chansons de Michel Sardou, très écoutées au Maroc.

Toute la journée, retrouvez d'autres révélations de la troupe de la comédie musicale "Je vais t'aimer".

Mamma Mia à la française

Dans une mise en scène qui nous transporte sur quatre décennies d’amitié, de joies et de désillusions, l’histoire de 7 jeunes débute lors du voyage inaugural de la ligne transatlantique Le Havre – New York. La comédie musicale de Je vais t’aimer est une véritable promesse d’un "Mamma Mia" à la française autour des plus grands succès de Michel Sardou.

En attendant la tournée qui débutera le 21 octobre prochain à Lille, l’album, disponible ce 24 septembre, invite à reprendre ses chansons que vous connaissez par cœur !