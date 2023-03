Découvrez l'interview de l'artiste Gauvain Sers et remportez vos places.

Le jeune chanteur creusois est de passage en Auvergne avec sa nouvelle tournée "En virée acoustique", qui vient de débuter au printemps 2023.

Accompagné par ses fidèles complices Martial Bort à la guitare et Léo Cotten au piano, Gauvain revient avec cette configuration intimiste qui dénude les chansons et permet un lien sans filtre avec le public. C’est ainsi qu’il a fait ses premières armes sur scène et s’est fait connaître lors des premières parties de Renaud notamment.

Gauvain et ses musiciens interpréteront des chansons des différents albums sans oublier d’y entremêler quelques surprises…

La première partie de du concert sera assurée par l'artiste Govrache qui, depuis quelque temps, ponctue ses concerts de slam.

L'artiste Govrache © Radio France

