Découvrez "La Cavale" le nouvel album de Nolwenn Leroy

Ce vendredi 12 novembre, découvrez sur France Bleu les plus belles chansons de l'album "La Cavale" de Nolwenn Leroy

Quatre ans après Gemme, Nolwenn revient avec un nouveau disque intitulé _La Cavale, c_onçu avec Benjamin Biolay, l’auteur-compositeur-arrangeur le plus réputé de l’Hexagone. France Bleu vous propose de découvrir ce nouvel album tout au long d'une journée spéciale, ce vendredi 12 novembre. Et dès 19h, retrouvez Nolwenn Leroy aux côtés d'Arnold Derek dans "Accès Direct".

La Cavale

Parmi les chanteuses françaises d’aujourd’hui, Nolwenn Leroy trace assurément l’un des parcours les plus singuliers. Entrée dans le cœur des Français en étant l’une de leurs personnalités préférées, elle a dépassé la bagatelle de trois millions d’albums vendus, multiplié les duos avec les plus beaux noms de la scène française et tourné dans de nombreux pays.

Pour son nouvel album, la chanteuse a eu envie d’évasion, de liberté, de « cavale », de légèreté mais aussi d’engagement. Alors, plutôt que de « se faire des noeuds dans la tête » à trouver le ton juste et la bonne couleur musicale, elle a préféré tout confier à quelqu’un d’autre, en l'occurence Benjamin Biolay, qu'elle savait pas insensible à sa voix.

Benjamin a écrit presque tout l’album, pourtant je le ressens comme hyper-personnel parce qu’il est arrivé à exprimer des choses que je n’aurais peut-être pas su dire. Moi qui doute tout le temps, il a su me mettre en confiance. Je suis heureuse de cet album

Parmi les titres à découvrir ce vendredi 12 novembre sur France Bleu : Occident, Loin, Le tournis, Mon beau corsaire et bien évidemment le single Brésil-Finistère.

En attendant de découvrir les nouveaux titres de Nolwenn Leroy sur scène, La Cavale est disponible ce vendredi 12 novembre et à écouter dans la Playlist 100% France Bleu.