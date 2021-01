Découvrez et gagnez la nouvelle compilation "Talents France Bleu 2021, vol. 1"

France Bleu réunit dans un triple album les plus belles chansons d'artistes francophones et internationaux pour rythmer et accompagner vos journées.

Retrouvez dans cette nouvelle compilation les titres incontournables qui ont marqué l'année 2020 : "J'y vais" de Patrick Fiori et Florent Pagny, "Ça ira" de Vitaa et Slimane, "La fièvre" de Julien Doré, "Beau-Papa" de Vianney, "Via Con Me" de Claudio Capéo, "Magic" de Kylie Minogue et bien d'autres encore.

Mais aussi des tubes indémodables qui ont marqué l'histoire de la musique et qui continuent de nous faire danser. Parmi eux : "Black Eyes Boy" de Texas, "Everybody's Changing" de Keane, "Je suis un homme" de Zazie, "You’re the first, the last, my everything" de Barry White et tant d'autres.

Au total, cinquante tubes d'hier et d'aujourd'hui à mettre dans toutes les oreilles pour bien commencer l'année !

Compilation Talents France Bleu 2021 volume 1

Week-end spécial

Pendant trois jours, du vendredi 29 au dimanche 31 janvier, retrouvez tous les titres de la compilation "Talents France Bleu 2021, vol. 1" dans nos programmes et tentez votre chance ci-dessous pour gagner votre triple album.