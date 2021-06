Découvrez la programmation du Festival de Cornouaille 2021 !

France Bleu Breizh Izel partenaire radio officielle du Festival de Cornouille Kemper

Implanté au cœur historique de Quimper depuis 1923, le Festival de Cornouaille est une occasion unique de découvrir dans un environnement festif, notre culture plurielle, actuelle et ouverte sur le monde.

La programmation du Festival de Cornouaille Kemper 2021 :

Soirées Place de la Résistance

EXCALIBUR - OPÉRA ROCK D’ALAN SIMON

Jeudi 22 juillet à 21h00 : EXCALIBUR - OPÉRA ROCK D’ALAN SIMON Cette table ronde musicale a été créée par l’auteur-compositeur Breton Alan Simon en 1992. Depuis, Excalibur a invité de nombreuses fines lames du monde celtique et au-delà : divers membres fondateurs de Supertramp, Yes, King Crimson Alan Parsons, BJH, Jethro Tull, The Moody Blues, Fairport Convention, Pentangle... Mais aussi Alan Stivell, Denez Prigent, Dan Ar Braz, Tri Yann, Carlos Nunez, Angelo Branduardi… UNIQUE DATE BRETONNE EN 2021 !

1ère Partie : Yann Honoré Bassiste, multi-instrumentiste et auteur-compositeur, Yann HONORÉ accompagne de nombreux artistes tels que Dan ar Braz, Alan Stivell, Carlos Nunez, Didier Squiban, Gérard Delahaye, Pat’ Omay, Alan Simon, Tafya, Dominig Bouchaud...

IBRAHIM MAALOUF

Vendredi 23 juillet à 21h00 : IBRAHIM MAALOUF Adolescent, Ibrahim arrivait en tête des plus grands Concours Internationaux au monde et débutait une carrière de soliste classique. À partir des années 2000, repéré pour sa capacité à colorer les musiques de ses improvisations, il devient incontournable autant dans la pop, le jazz que les musiques dites « du Monde ». Sting, Salif Keita, Amadou & Mariam, Tryo, Matthieu Chédid, Lhasa de Sela et de nombreux artistes de styles très variés font appel à lui. Date unique en bretagne !

1ère Partie : Arnaud Ciapolino Avec sa musique sans « frontières » ou fusion, le flûtiste Arnaud Ciapolino, aux qualités musicales reconnues, s’est déjà illustré aux côtés d’artistes de renom comme Johnny Halliday, Angélique Kidjo, Oxmo Puccino, Salif Keita...

ENRICO MACIAS & AL ORCHESTRA

Samedi 24 juillet à 21h00 : ENRICO MACIAS & AL ORCHESTRA INVITENT LE BAGAD PENHARS Invité par « Al Orchestra » un collectif de musiciens franco algériens, Enrico Macias revisite avec eux ses grandes chansons connues ou moins connues. C’est un collectif de musiciens, presque une délégation franco-algérienne qui a proposé à Enrico Macias de réenregistrer ses chansons. Cet orchestre regroupe toutes ses influences musicales : andalus chaabi musiques méditerranéennes et latines. Après plus de 50 ans de chansons Enrico reste toujours curieux et à l’affût de toutes expériences musicales. C’est pourquoi il a souhaité inviter le Bagad Penhars à partager la scène avec lui. UNE SOIRÉE ARABO-ANDALOUSE À NE PAS MANQUER !

DENEZ & INVITÉS

Dimanche 25 juillet à 21h00 : DENEZ & INVITÉS Stur an Avel (« Le gouvernail du vent »), le dernier album de Denez, puise dans des formes anciennes de chants pratiquées par les bardes telle que la gwerz, qu’il renouvelle dans une formule magique bien à lui, faite de sonorités électro et d’instruments traditionnels. Une forme d’incantation à la nature digne de la Bretagne de Brocéliande – preuve qu’on peut être barde et tout à fait de son temps. Un souffle puissant pour relier le passé et le présent, une parfaite alchimie entre les instruments traditionnels et les machines. « Le mariage improbable entre l’archaïsme et l’hyper modernité produit une matière inédite, ici remarquablement équilibrée et harmonieuse… Il faudrait être sérieusement blasé pour bouder ce chef-d’œuvre. »

Soirées au Théâtre de Cornouaille

Gilles Servat

Jeudi 22 juillet à 21h00 : GILLES SERVAT Après le succès de sa précédente tournée « 70 ans à l’Ouest » Gilles Servat revient sur scène avec un tout nouveau spectacle À Cordes déployées. Ce spectacle propose de revisiter les grands succès de Gilles Servat et de nouvelles chansons dans une atmosphère de musique classique. La direction musicale a été confiée à Mathilde Chevrel qui a su écrire de nouveaux arrangements qui mettent les textes en avant.

CELTIC QUARTET

Vendredi 23 juillet à 21h00 : CELTIC QUARTET Quand quatre "Monstres" de la guitare acoustique se retrouvent, c'est époustouflant ! Après le succès incontestable de l’album et de la tournée « Autour de la guitare celtique » qui accueillait Dan Ar Braz, Gilles Le Bigot, Gildas Arzel, Soig Sibéril et JeanFelix Lalanne, voici en quelque sorte, la suite avec l’extraction d’un duo à l’intérieur du groupe. Soig, Jean-Felix et Dylan se connaissent depuis longtemps. Ils ont le même goût prononcé pour la mélodie, les climats harmoniques et rythmiques et bien sûr la musique celtique. Pour ce concert, ils invitent Rubén Bada, le célèbre guitariste asturien. La maturité des 4 musiciens débouche sur un répertoire encore plus riche des compositions de l’un et de l’autre avec des arrangements acoustiques et électriques. Jean-Felix Lalanne n’hésite pas à enrichir les différents climats avec sa guitare synthé.

CÉCILE CORBEL

Samedi 24 juillet à 21h00 : CÉCILE CORBEL « Dans le sillage de l’Enfant Du Vent, la harpiste-chanteuse nous entraîne dans un voyage entre terre et mer, entre rêve et réalité, en terres celtes ou lointaines, dans des pays réels ou imaginaires. Le spectacle sera aussi l’occasion de dévoiler quelques nouvelles chansons en avant-première, prémices d’un album à paraître bientôt. »

Soirées au Jardin de l'Evêché

DUO COURIAUT - LOTOUT

Jeudi 22 juillet à 19h00 : DUO COURIAUT - LOTOUT Ewen Couriaut et Thibault Lotout se rencontrent en 2017 à l’occasion de festivités en pays de Pontivy. Les deux futurs compères font connaissance et parlent festnoz, gavotte, hanter-dro… Le courant passe, le son aussi ! Le duo prend forme et les répétitions s’enchainent. Tous deux habitués des scènes depuis leur plus jeune âge, les dates se succèdent… Avec un large répertoire de Haute et Basse Bretagne, la virtuosité du saxophone et l’énergie de l’accordéon vous entrainent de ridées en gavottes, d’an dro en scottischs... On en redemande

KIÑKOÑS & ILYAS RAPHAËL KHAN

Jeudi 22 juillet à 20h00 : KIÑKOÑS & ILYAS RAPHAËL KHAN Le propos est avant tout la danse, avec un répertoire mêlant Haute et Basse Bretagne. L’occasion d’entendre également Youenn Lange en breton évidemment mais chose plus rare en français, et en gallo. Tous bercés par les albums du Trio Erik Marchand, Gwerz, Barzaz, Gwenfol... Kiñkoñs assume complètement cet héritage des années 80/90 et ce côté vintage. Depuis mars 2018, le groupe invite Ilyas Raphael Khan pour les plus gros évènements. Ilyas y joue des tablas et du baul (version vocale des techniques de tablas), ces couleurs d’Inde servent la danse, la transe et se mêlent donc parfaitement à la musique de Kiñkoñs.

DUO PICHARD - VINCENDEAU

Vendredi 23 juillet à 19h00 : DUO PICHARD - VINCENDEAU Ils n’avaient encore qu’une dizaine d’années quand ils se croisèrent lors de leurs premiers pas sur scène, il aura fallu attendre quinze ans avant qu’ils se lancent dans une aventure musicale commune. L’audace de la vielle de Willy alliée à l’efficience de l’accordéon de Stevan offrent un voyage aussi beau qu’innatendu. Plaisir des orteils et des oreilles, danseurs et écouteurs sont également comblés par ce duo reconnu comme le meilleur lors du championnat 2018 de Bretagne de musique traditionnelle.

HAMON - MARTIN QUINTET

Vendredi 23 juillet à 20h00 : HAMON - MARTIN QUINTET Nos vingt ans - Rétrospective intime et généreuse Au centre la voix ample et habitée de Mathieu Hamon, sur les côtés les envolées virtuoses et inspirées de Janick Martin et Erwan Hamon. En soutien, la rythmique implacable et les harmonies audacieuses de Ronan Pellen et Erwan Volant. Le son singulier du Hamon Martin Quintet se caractérise par cette élégance et cette musicalité mêlées à une énergie et un groove acquis lors des festoù-noz. Des centaines de festoù-noz et concerts en Bretagne et dans le monde, 7 albums aux collaborations fructueuses (Jacques Pellen, Jacky Molard, Sylvain GirO, Julien Padovani, Keyvan Chemirani, Sylvain Barou, Prabhu Edouard, Rosemary Standley, Melaine Favennec, Marthe Vassallo pour ne citer qu’eux), une rencontre marquante avec les artistes palestiniens Basel et Yousef Zayed (Kharoub) ont parsemé ce chemin musical.

CASTOR & POLLUX

Samedi 24 juillet à 20h00 : CASTOR & POLLUX Explorateurs spatio-temporels, contrebandiers humanoïdes spécialisés dans le trafic d’influences musicales, l’équipage Castor & Pollux débarque sur Terre. Musique traditionnelle, afro-beat, trap et improvisation débridée, c’est tout le butin de leur piraterie musicale qui s’éparpille maintenant sur les pavés et les parquets.

Soirées au Novomax

CRISTINE MÉRIENNE

Jeudi 22 juillet à 19h00 : CRISTINE MÉRIENNE Davet ar bed est un solo harpe et voix finistérien (pur granit !) avec du breton de l’anglais du français. Un inédit d’Annaïg Baillard et Gwenola Gwernig (les filles de Youenn Gwernig) : une très belle balade folk sur les thèmes chers à Annaïg : écologie, pollution des rivières, disparition des abeilles... Un titre original écrit par Bernez Tangi, des reprises de Noguès, Alan Stivell, des créations de Cristine Mérienne et du trad !

LUA

Vendredi 23 juillet à 19h00 : LUA Lúa signifie «lumière» en galicien et symbolise la rencontre de deux chanteuses talentueuses aux parcours riches et atypiques, Mélanie Panaget et Morgane Le Cuff. Chanteuses et instrumentistes (harpe, saz, percussions), elles virevoltent entre improvisations et chants traditionnels de Galice, des Asturies, de Bretagne et de régions plus lointaines (Italie, Turquie, Venezuela, Afghanistan...) pour vous servir une polyphonie rythmique et vocale intense et colorée.

KLEW

Samedi 24 juillet à 19h00 : KLEW Spectacle musical bilingue en breton, langue des signes française (LSF)… et français ! Klew est un spectacle pour les petits comme pour les grands, ludique, euphorisant, où les sens sont à la fête. Un spectacle bilingue, compréhensible par tous. On se laisse envelopper par le violoncelle et le violon, par la beauté du son et du geste, la poésie, l’humour et le dialogue des deux chanteuses. Et l’on s’aperçoit qu’on peut entendre avec les yeux, écouter sans les oreilles, chanter avec le corps… Et comprendre tant de choses, qu’on les entende ou non.

Journée Kemper en Fête

KEMPER EN FÊTE SERA BIEN CÉLÉBRÉ LE DIMANCHE 25 JUILLET !

Les contraintes sanitaires ne permettront malheureusement pas cette année de vous proposer le défilé si caractéristique de cette journée. Toutefois, ce dimanche de fête débutera comme par le passé par une messe en breton à partir de 9h à la cathédrale de Saint-Corentin en présence de notre Reine de Cornouaille 2019 et de ses Demoiselles.

De 14h à 16h30 des cercles et des Bagadoù se produiront à la Résistance, à l’Évêché, au Théâtre de Cornouaille... La scène du Théâtre de Cornouaille accueillera les champions de Cornouaille : le Bagad Cap Caval, le Bagad Kemper, les Eostiged Ar Stangala, le Cercle Ar Vro Vigoudenn, Goulven Henaff et Alexis Meunier, les vainqueurs de la Plume de Paon.

Nous terminerons cette journée par l’annonce officielle de la nouvelle Reine de Cornouaille 2021

Dimanche 25 juillet à 21h00 : Le concert de Denez & invités clôturera en beauté cette semaine de festivités (Place de la Résistance à 21h00).