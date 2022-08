Découvrez la programmation exceptionnelle de France Bleu Live à La Ciotat du 8 au 10 septembre 2022

France Bleu s'installe sur le Port-Vieux les 8, 9 et 10 septembre à 20h pour 3 concerts exceptionnels et gratuits, en partenariat avec la Ville de La Ciotat et l'Office de Tourisme. Avec une scène située dans un cadre exceptionnel, sur l’eau !

Jeudi 8 septembre avec Cats on Trees & Ofenbach

Cats on Trees

Après le succès de Néon (2018), le duo toulousain – revient avec un troisième album, Alie, qui condense tout le meilleur dont il a été capable depuis ses débuts, consacrés par le tube « Sirens Call ». Avec les claviers et la voix de Nina et les rythmiques de Yohan.

Ofenbach

Ce duo électro-rock parisien est devenu en l’espace de cinq années, avec des succès comme « Be Mine », « Katchi » et « Paradise », le groupe français le plus écouté sur la planète. C’est aussi le premier groupe électro à intégrer la troupe des Enfoirés cette année. Ils reviennent avec un nouveau single « 4U ».

Vendredi 9 septembre avec -M- & The Avener

-M-

Artiste le plus récompensé aux Victoires de la Musique avec Alain Bashung, -M- sort un septième album : Rêvalité. Cet opus tourne autour de l’idée d’une reconnexion (le violet) entre deux mondes que tout semble opposer : le rêve (avec sa couleur bleue) et la réalité (symbolisée par la couleur rouge). Une invitation de l’artiste à vivre ce rêve en réalité.

Connu pour être un performeur d’exception, comme en témoigne ses six albums live, -M- sera au rendez-vous pour un moment inoubliable !

The Avener

Ce Niçois, qui s’est fait connaître avec son tube planétaire « Fades out Lines », s’est rapidement fait une place dans le monde de l’électro. Il a déjà deux albums à son actif : The Wanderings of the Avener (2015) et Heaven (2020), il revient avec son single « Quando Quando ».

Samedi 10 septembre avec Bénabar

Dans son dernier opus, On lâche pas l’affaire, Bénabar joue avec les genres musicaux et intègre à la chanson française des influences rock pour nous proposer un album à la fois « collectif et personnel » comme il aime à le dire.

Des centaines de places offertes par France Bleu Provence, la Ville de la Ciotat, l'Office de Tourisme !

Dès aujourd'hui, Les Ciotadens et les auditeurs de France Bleu Provence peuvent gagner des invitations à ces concerts - en écoutant France Bleu Provence et en se connectant sur les réseaux sociaux de France Bleu, de la Ville et de l'Office de Tourisme.

L'office de Tourisme de La Ciotat

La ville de La Ciotat

et très bientôt sur le site de France Bleu Provence...