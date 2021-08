DECOUVREZ - La soirée de clôture du festival Berlioz, édition 2021

Le festival Berlioz prend fin ce soir avec une Grande fête de la terre, pendant de la soirée d'ouverture consacrée à l'eau dans les œuvres classiques. Bruno Messina, directeur du festival, vous offre un avant-goût de votre soirée.

L'eau et la terre encadrent donc ces 14 jours de festival pour fêter Le Retour à la vie.

21 heures - Pastorale pour la planète

De Berlioz à Beethoven, les compositeurs classiques ont célébré la Terre, appuyé sur ces catastrophes naturelles et appelé à une harmonie entre la nature et l'homme. Laurence Equilbey et son Insula orchestra ont choisi ces œuvres pour clôturer Le Retour à la vie.

17 heures - Un chœur d'hommes dirigé par une femme

Le chœur Spirito, composé uniquement d'hommes, est dirigé par Nicole Corti. Ils interprètent a capella, des œuvres issues de l'ensemble des cultures européennes.

Découvrez via notre vidéo, la présentation de Bruno Messina, directeur du festival