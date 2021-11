Découvrez "On lâche pas l’affaire" le nouvel album de Bénabar

Ce vendredi 19 novembre, découvrez sur France Bleu les plus belles chansons de l'album "On lâche pas l’affaire" de Bénabar

En moyenne un artiste sort un nouvel album tous les trois ou quatre ans, mais pas Bénabar ! La crise du Covid a révélé en lui un besoin viscéral d'écrire, de composer et surtout de partager avec son public. Le résultat, deux albums en une année ! France Bleu vous propose de découvrir ce nouvel album tout au long d'une journée spéciale, ce vendredi 12 novembre. Et dès 19h, retrouvez Bénabar aux côtés d'Arnold Derek dans "Accès Direct".

On lâche pas l'affaire

Érigé en slogan à tous ceux qui ont souffert de la crise, On lâche pas l'affaire est le 1er extrait et le nom du nouvel album de Bénabar. Mêlant la chanson française à des influences rock, il met à l’honneur la passion et la persévérance.

14 titres inédits, écrits et composés de manière instinctive et exaltante pendant l'été, soit quelques mois seulement après la sortie de Indocile heureux et de ses titres que vous avez entendus sur France Bleu : Tous les divorcés, Oui et alors et Les belles histoires.

Le nouvel album de Bénabar - Sony Music France

Tendez l'oreille ce vendredi 12 novembre sur France Bleu, vous découvrirez entres autres dans nos programmes les titres On lâche pas l'affaire, Vanessa, Monograme, Mascarade, Reviens me quitter, Petersbourg et son nouveau single en duo avec Renaud Chez les corses !

Tournée des indociles 2022

La Tournée des indociles ayant été reportée pendant la pandémie et la fermeture des salles de spectacle, toutes les dates reprendront à partir du mois de mars 2022.

Bénabar en tournée

En attendant de découvrir les nouveaux titres de Bénabar sur scène, On lâche pas l'affaire est disponible ce vendredi 19 novembre et à écouter dans la Playlist 100% France Bleu.