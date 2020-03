Découvrez le clip de la chanson "On fait comme si" de Calogero 

Après la sortie du titre "On fait comme si" de Calogero la semaine dernière, découvrez le clip officiel de cette chanson.

La semaine dernière, le chanteur Calogero dévoilait sur les réseaux sociaux sa chanson "On fait comme si", sur un texte touchant de Bruno Guglielmi.

C'est au tour du clip, composé de dessins d'enfants et de textes de la chanson, de voir le jour. Cette ballade décrit la période de confinement que nous vivons tous : le silence des rues, les moments de solidarité, les angoisses mais aussi l'espoir.

Malgré les peurs, il y a des rires qui s'accrochent.

Être si loin nous rapproche.

Même pour parler de rien, du bleu du ciel,

Surtout donne moi des nouvelles.

On fait comme si, tout n'était qu'un jeu.

On fait comme si, on fait comme on peut.

Quand vient la nuit, en fermant les yeux.

On fait comme si ce monde, était encore heureux.

On fait comme si, on n'était pas là.

Parents, amis, on se reverra.

Et même si, ce printemps s'en va,

Juré, promis, le monde recommencera.

L'intégralité des droits d'auteurs et des recettes sera intégralement reversée à la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France.

Calogéro "On fait comme si" © Radio France

Un autre clip, non officiel celui-ci, a été réalisé par les nombreux fans du chanteur.

Suite à un appel lancé sur Calo Magic, une page Fan de Calogero sur Facebook, plus de 200 vidéos de fans belges et français ont été recueillies et ont permis de réaliser ce clip.