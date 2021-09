Patrick Fiori et Soprano, les jurés de The Voice Kid sur TF1, unissent à nouveau leurs voix dans un duo inédit "Si tu tombes". À écouter sur France Bleu.

Découvrez le clip de Patrick Fiori et Soprano "Si tu tombes"

Quatre ans après leur première collaboration réussie qui a donné naissance au titre "Chez nous (Plan d'Aou, Air Bel)" dédié aux quartiers de Marseille où ils ont grandi, Patrick Fiori et Soprano ont repris le chemin du studio pour enregistrer un sublime duo intitulé "Si tu tombes". Une chanson puissante, à découvrir dès maintenant dans la playlist 100% France Bleu.

Une rentrée chargée

La rentrée s'annonce chargée pour Patrick Fiori ! Le 10/09 sortira la réédition de son album "Un air de famille" avec des nouveaux titres inédits, dont ce duo avec Soprano. Le 11/09 il s'installera dans le cinquième fauteuil rouge de l'émission "The Voice All Stars" sur TF1 aux côtés de Zazie, Mika, Florent Pagny et Jenifer. Puis il partira pour une grande tournée à travers la France.

Soprano, de son côté, poursuit la promotion de son nouvel album "Chasseur d'étoiles", très inspiré des années 80. Le premier extrait "Près des étoiles " est justement une reprise du groupe Image. Son album, qu'il a voulu "taillé pour les stades", sera défendu dans une tournée exceptionnelle dans les quatre plus grands stades de France : Marseille, Lyon Bordeaux et Paris.

