Découvrez le clip, tourné en Provence, de "Le reste", la nouvelle chanson de Clara Luciani.

Une chanson de rupture mais une chanson ensoleillée

"Le reste" que France Bleu Provence vous a fait découvrir raconte une rupture amoureuse mais en même temps ,la chanson nous donne envie de danser.

Clara Luciani est originaire de Martigues. Elle a grandi près de Marseille. Il était tout naturel pour elle de tourner le clip de sa nouvelle chanson chez elle, sous le soleil de Provence. Un clip aux couleurs de l'été

Les rues, les couleurs et les commerçants sont bien ceux de Sanary-sur-Mer. On retrouve, notamment, la chanteuse dans le salon de coiffure de Jean-Georges, qui offre une vue sur le port. On y voit aussi le restaurant Kima et la plage de Portissol. C'est la réalisatrice du clip qui a pensé à Sanary-sur-Mer comme elle Clara Luciani l'a expliqué au site de la commune.

Le deuxième album de Clara Luciani "coeur" sortira le 11 juin 2021.