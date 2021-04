Découvrez "Oui et alors", le nouveau clip plein d'humour de Bénabar

Après « Tous les divorcés » qui mettait à l’honneur l’amour qui peut surprendre plusieurs fois dans une vie, et « Les belles histoires » qui faisait l’éloge du romantisme exalté et désuet, Bénabar continue de décrire les étapes clés de la vie. Avec son nouveau single « Oui et alors », il évoque le temps qui passe et la trace que chacun pense laisser sur la Terre.

Loin d’être fataliste, Bénabar encourage à profiter de l’instant présent sur une mélodie entraînante.

Dans le clip qui accompagne la chanson, le chanteur utilise ses talents d’acteur pour se glisser dans la peau d’un homme qui s’autorise enfin à lâcher prise alors que la fin du monde approche.

Derrière la caméra de David Fontato, on découvre Bénabar, grimé en homme austère, assis devant sa télévision apprenant avec sidération qu’un astéroïde va s’écraser sur la Terre.

Décidé à ne rien regretter, il enchaîne les expériences les plus absurdes pour profiter des dernières heures de sa vie : tatouage raté, déclaration d’amour désespérée, weed, et même combat avec un lapin enragé.

Et vous, que feriez-vous s’il ne vous restait que quelques heures à vivre ?