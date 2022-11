Découvrez le palmarès des Grands Prix Sacem 2022 qui seront remis le 13 décembre prochain

Les lauréats se verront récompensés, cette année, lors d’une soirée exceptionnelle, présentée par Emilie Mazoyer, depuis le Studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique, lieu mythique pour tous les amoureux de la musique. Une soirée rythmée par des sessions live prestigieuses et des vidéos en immersion au plus près des artistes primés.

France Bleu et la musique, c'est une formidable histoire de rythmes, de tous les rythmes sur nos ondes qui offrent aux talents en devenir de se révéler aux oreilles de tous ! De la musique avant toute chose comme l’écrivait Verlaine ! Nous sommes très heureux aujourd'hui de nous associer aux Grands Prix de la SACEM 2022. Alors, place à la musique ! (Jean-Emmanuel Casalta - Directeur de France Bleu)

Rendez-vous sur France Bleu le samedi 17 décembre de 19h à 20h pour une émission spéciale Grands Prix 2022 dans l’émission Décibels présentée par Emilie Mazoyer

Palmarès des Grands Prix Sacem 2022