Découvrez le programme du Festival Au Fil du Son du 28 Juillet au 1er Août 2021 prochain à Civray

L'organisation du festival est confiée à l'association de bénévoles La Ch'mise Verte qui promeut la pratique d'activités artistiques et culturelles dans la ville de Civray. Pour l'édition 2021, après une année compliquée, les organisateurs veulent vous offrir du lien social et surtout soutenir la culture. Ils proposent une édition XXL sur 5 jours avec plus d'une vingtaine de concerts.

Mercredi 28 Juillet, après Silly Boy Blue et Aime Simone qui ouvriront le bal, c'est Woodkid qui arpentera la scène du festival pour lancer l'événement. L'artiste multiple, à la fois auteur-compositeur-interprète mais aussi réalisateur et graphiste interprétera les titres de son dernier album S16 ainsi que ses tubes aux dimensions épiques comme le légendaire Iron.

Woodkid interprètera les titres de son dernier album S16 ainsi que ses tubes aux dimensions épiques comme le légendaire Iron . © Radio France

Le jeudi 29 vous assisterez au concert d'un groupe qu'on ne présente plus, le quatuor le plus connu de la chanson française teintée de reggae : Tryo. Ils reprendront tous leurs plus grands succès, devenus des hymnes, qui ont façonnés une carrière unique.

Et puis à l'affiche le même jour, le groupe poitevin Angora, formé pendant le premier confinement. Le trio composé par Caroline, Victor et Joris propose une musique aux influences pop avec leurs compositions Harmony, My Name ou encore Lonesome Guy. Le groupe de rock Français Dionysos, originaire de Valence sera également au rendez-vous pour des prestations scéniques et un univers très particulier qui ont fait leur popularité.

Le groupe de rock français Dionysos sera au rendez-vous pour des prestations scéniques toujours exceptionnelles. © Radio France

Vendredi vous pourrez danser sur les reprises électro du trio de Bon Entendeur qui remix des grands standards issus du patrimoine francophone. Ils joueront notamment les morceaux de leur dernier album Minuit sorti il y a quelques semaine. Le solaire Naâman prendra place sur la scène du festival pour vous faire vibrer au son d'un reggae aux influences ragamuffin, hip-hop et soul.

Samedi place au rap avec le trio du 47ter qui à fait ses débuts sur Youtube en reprenant les plus gros succès du leurs rappeurs préférés avec "On vient gâcher tes classiques". Les trois potes originaires de l'ouest de Paris ont depuis lancés une belle carrière avec un deuxième album sortie cette année sous le nom de Légende. Et les filles aussi représenteront le genre avec Chilla, la chanteuse rappeuse franco-malgache. Connue pour ses textes engagés et introspectifs, elle interprétera des titres de son premier album MUN sorti en 2019.

Et pour le Dimanche 1er Aout, le Festival au Fil du Son clôturera en beauté avec le grand Jean-Louis Aubert, l'ancien chanteur du groupe téléphone viendra jouer ses plus grands tubes avec, bien sur, son dernier single sortie en 2019 : Où me tourner .

Vous retrouvez la programmation complète et la billetterie du Festival Au Fil du Son organisé en partenariat avec France Bleu Poitou sur le site officiel de l'évènement.