Découvrez le programme du Festival Radiofrance à Montpellier édition 2022 du 11 au 29 juillet

Le Festival Radio France Occitanie Montpellier vous donne rendez-vous cette année 2022 sur le thème "So British" du 11 au 29 juillet.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Les Beatles, Shakespeare, Sting, Purcell, Elgar, Britten, James Bond… et la famille royale, voilà à quoi se résume notre imaginaire de la culture britannique... Le Festival 2022 va donc s’essayer à élargir nos horizons, même si la tâche relève de la mission impossible: mais les découvertes seront au rendez-vous comme chaque été.

Des noms

Hamlet (celui d’Ambroise Thomas dans une version inédite), Barry Douglas, Benjamin Grosvenor, Duncan Ward, les King’s Singers, Marianne Crébassa, Stéphane Degout, Olivier Latry l’organiste de Notre-Dame de Paris, Michael Schønwandt, Cristian Măcelaru… et bien d’autres. Des œuvres?

Des oeuvres

Elgar (Sea pictures) Vaughan Williams (Sea Symphony), Stravinsky (le Sacre du printemps), Brahms (la Belle Maguelone), Purcell, Haendel (Dixit Dominus)…

Le retour des grandes formations

...enfin rendu possible avec la fin de la pandémie: l’Orchestre national Montpellier Occitanie, l’Orchestre national de France, le Chœur de Radio France, le Chœur Les Éléments, l’Orchestre des Jeunes de la Méditerranée, et comme invités d’honneur le Scottish Chamber Orchestra et son chef Maxim Emelyanychev. La fin de la pandémie c’est aussi le retour de Tohu Bohu en pleine jauge sur l’esplanade Georges Frêche à Montpellier, les grandes soirées de jazz à l’Amphi d’O, et quelques surprises «so british».

Téléchargez le programme!