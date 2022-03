Découvrez Léna Maire, lycéenne stéphanoise qui se lance dans l'aventure The Voice

Léna Maire, 18 ans et lycéenne à Honoré d'Urfé à Saint-Étienne va tenter sa chance dans la nouvelle saison de The Voice qui débute ce samedi soir sur TF1.

Va-t-elle réussir à faire se retourner le jury de The Voice ? Léna Maire, jeune lycéenne stéphanoise se lance dans l'aventure de l'une des émissions phare de TF1, The Voice, ce samedi soir (21h10). Pour cette nouvelle édition, les quatre coachs de l'an dernier ont rempilés : Florent Pagny, Amel Bent, Vianney et Marc Lavoine. Une première depuis la saison 2.

La musique, une histoire de famille

Dans la famille Maire, la musique c'est une histoire de filiation. Avec d'abord le père qui a des goûts bien particuliers. "Mon père est guitariste amateur explique Léna. Il est fan de hard-rock et de death metal. Moi j'écoute plus de la soul, jazz et R'n'B. Ces styles sont ceux de la maman mais très tôt Léna a trouvé sa propre voix avec des cours de piano dès l'âge de sept ans au conservatoire d'Andrézieux-Bouthéon puis des cours de chant et de guitare jusqu'à un tournant en 2019 où Léna remporte les Talent des bords de Loire.

"Cela fait partie des éléments qui m'ont donné envie de faire de la musique mon métier explique Léna. Mon objectif est de faire des scènes et de me produire. Mais je compte poursuivre mes études au conservatoire et d'avoir un maximum de diplômes.

C'est la production de The Voice qui l'a contacté

La jeune chanteuse aussi à l'aise avec un piano ou une guitare est une familière de l'émission The Voice mais ce n'est pas elle qui a candidaté. La production de l'émission de TF1 a pris directement contact avec elle : "J'ai un peu hésité et puis j'ai fini par accepter car c'est une expérience à vivre".

Léna rêve de se produire un jour sur la scène du Fil à Saint-Étienne.