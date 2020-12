Les 4, 5 et 6 décembre, France Bleu met la scène musicale française à l'honneur à l'occasion d'un week-end spécial de soutien à toute la filière. Au programme, 100% d'émotions avec la découverte des nouveaux albums de Calogero, Claudio Capéo et Patrick Bruel.

Découvrez les albums de Calogero, Claudio Capéo et Patrick Bruel lors d'un week-end spécial

Tous les magasins ont pu réouvrir et c'est un soulagement pour les artistes musicaux qui continuent de vendre la grande majorité de leurs albums en physique. Mais cela ne signifie pas que la filière culturelle et musicale soit sauvée, bien au contraire. Le report des concerts et l'annulation des festivals ont été un coup dur pour un secteur déjà fragile.

Trois albums à découvrir

Chaque jour, France Bleu met en avant la musique française et soutient tous ces artistes français. Pour renouveler ce soutien sans faille à la scène musicale française, France Bleu lui consacre un week-end spécial les 4, 5 et 6 décembre.

Alors que Claudio Capéo et Calogero sortent leurs nouveaux albums, que Patrick Bruel sort le live de sa dernière tournée, leurs chansons seront à découvrir sur notre antenne pendant trois jours.

Au programme, la diffusion de titres inédits et des interviews des artistes pour un week-end 100% émotions.

Calogero, "Centre ville"

Trois ans après la sortie de "Liberté chérie" qui regorge de tubes que l'on a encore tous en tête ("Je joue de la musique", "1987"), Calogero est de retour avec un nouvel album très attendu. Porté par les titres "La rumeur" et "Celui d'en bas" diffusés sur France Bleu, il s'appelle "Centre ville" et a été conçu dans le climat inédit, effrayant et confus de la crise sanitaire.

Mis à l'arrêt comme tout le monde en mars dernier, Calogero a profité du confinement pour travailler sur ses nouvelles chansons.

C’est un disque bien confiné, pas mal de chansons sont nées pendant. Seul chez moi, il m’est arrivé de me sentir bien dans cet enfermement. J’ai énormément travaillé.

Comme tout le monde, il découvre une autre manière de vivre mais aussi de travailler. À distance, avec la complicité de Bruno Guglielmi, il donne naissance à la chanson "On fait comme si". Une chanson écrite pour les personnels soignants dont la totalité des recettes a été reversée à la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France.

Il communique aussi par SMS avec Benjamin Biolay. Les deux artistes apprennent à se connaître sans se voir et collaborent sur deux titres à découvrir sur "Centre ville", le huitième album de Calogero.

Claudio Capéo, "Penso a te"

En quatre ans, Claudio Capéo s'est fait une place dans le cœur des Français. Tout commence en 2016, avec le succès de son tube "Un homme debout". Son premier album éponyme suit le même chemin et s'écoule à plus de 700 000 exemplaires : un record pour un artiste révélation. Depuis, le chanteur n'arrête pas d'enchaîner les tubes en solo ou en collaboration avec d'autres artistes comme Vitaa et Kendji Girac. Son deuxième album "Tant que rien ne m'arrête" confirme sa place dans le paysage musical français. Apprécié par toutes les générations, son retour est, lui aussi, très attendu.

Avec "Penso a te", son nouvel album, Claudio Capéo rend hommage à ses origines italiennes. Avec son grain de voix singulier, il reprend les chef-d'œuvres de la chanson italienne. Parmi eux, "Ti amo" d'Umberto Tozzi, "Caruso" de Lucio Dalla ou "Senza una donna" de Zucchero.

On y découvre aussi des titres inédits et des duos tantôt en français, tantôt en italien. Une belle occasion de s'évader en musique sur des airs de dolce vita en compagnie de la voix puissante et attendrissante de Claudio Capéo.

Patrick Bruel, "Ce soir... ensemble"

Après le triomphe "Ce soir on sort", son neuvième album, Patrick Bruel est parti à la rencontre de son public sur les routes de France. Au total, ce sont près d'un million de spectateurs qui ont répondu présents.

Le chanteur a interprété ses plus grands succès devenus des standards de la chanson française ("Alors regarde", "Qui a le droit", "Casser la voix") mais aussi les tubes de son dernier album ("Tout recommencer", "Pas eu le temps").

La tournée s'est terminée en apothéose par deux dates à l'Accord Hotel Arena à Paris devant un public conquis. D'autres artistes étaient aussi au rendez-vous pour partager des duos avec lui : Boulevard des Airs, Vianney, Slimane, Erza Muqoli et Claudio Capéo.

Presqu'un an jour pour jour, Patrick Bruel sort l'album live enregistré lors de ce concert exceptionnel. Il s'appelle "Ce soir... ensemble" et propose de revivre le spectacle de la tournée qui a fait vibrer des milliers de personnes à travers toute la France.

2h30 de partage et d'émotions à retrouver sur CD et DVD ou CD et Blue Ray.