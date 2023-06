Découvrez les finalistes de l'édition 2023 du tremplin Music'AL ! Le 28 juin aura lieu la révélation des deux lauréats 2023 après la délibération du jury.

ⓘ Publicité

Celui-ci est présidé par Gérard Pont (président des Francofolies) et parrainé par Christophe Mali du groupe Tryo. Il est composé de professionnels de la musique : Alain Lahana, producteur de concerts et manager ; Nathalie André, Directrice des programmes et de la musique de France Bleu ; Vivien Deparois, Responsable Marketing d’Influence & Social Media chez Sony Music Entertainment ; Nathalie Roy , responsable du pôle Musiques actuelles à la SACEM ; Alex Jaffray , chroniqueur musical sur France TV ; Stéphane Laplace, expert musique chez Cultura, directeur commercial SDM (Socult Distribution Musique) ; et Aurélia Leroux, fondatrice au sein d’Action Logement du Tremplin Music’AL.

Les finalistes

Prix Music'AL

Pauvre S - A demain - Finistère

A DEMAIN

Val Korda - Elle non - Yvelines

Val Korda - Elle Non (Tremplin Music'AL Live Version)

WEB - Toi et moi - Gironde

WEB TOI ET MOI PARTICIPATION TREMPLIN

Dub Silence - Retardataire - Savoie

Dub Silence - Retardataire - (Acoustic Live Session)

Milie - Génération Konbini - Paris

Milie - Génération Konbini ( Live acoustic / Tremplin Musical)

Klervia - Cage dorée - Paris

Cage dorée - Klervia (version acoustique)

okmio - ZigZag - Nord

okmio - ZigZag - Tremplin Music'Al

Ihsane - Basha Poshi - Paris

Sous le vent de Kaboul - Ihsane

Emilie Haziza - Need Somebody - Haute-Garonne

Need Somebody - Emilie Haziza

De Griff - Pour le sourire des fées - Haute-Garonne

Clip - Pour le sourire des Fées (De Griff / De Griff)

Prix Intergénérationnel

Ceryse - Aquagym - Paris

Aquagym - Tremplin Music'Al

Manon Léon - Les manteaux - Paris

Manon Léon - Les Manteaux (Live Session)

Hugo Demay - Je suis vieille - Aveyron

Hugo Demay - La vielle

Le Traquenard - Vie - Val d'Oise

Le Traquenard - VIE

Lucie - Valzheimer - Yvelines

Valzheimer - Lucile (Session Live Jardin)