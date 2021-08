DECOUVREZ - Les Nuits d'été au festival Berlioz

Ce samedi 28 août 2021, le festival Berlioz se poursuit avec la venue du chef d'orchestre anglais Sir John Eliot Gardiner. Il interprète les mélodies Les Nuits d'été d'Hector Berlioz. Bruno Messina, directeur du festival, vous dévoile votre soirée.

Le festival Berlioz se poursuit jusqu'à ce lundi 29 août à La Côte-Saint-André.

21 heures - Nuits d'été dirigées par Sir John Eliot Gardiner

Sir John Eliot Gardiner et son orchestre révolutionnaire et romantique Monteverdi choir interprètent Les Nuits d'été, composition d'Hector Berlioz. Sur les poèmes de Théophile Gautier, le compositeur exprime sensibilité et fragilité de l'amour.

La soirée se poursuit avec Le Songe d'une nuit d'été du compositeur allemand Mendelssohn. Les deux hommes se sont côtoyés de leur vivant et exprimaient un respect mutuel.

17 heures - Les Nocturnes de Chopin au piano

Bruno Rigutto nous offre au piano l'intégrale des Nocturnes de Chopin.

23 heures - Prolongez la soirée à La Taverne...

... avec l'ensemble Balkor.

Découvrez via notre vidéo, la présentation de Bruno Messina, directeur du festival