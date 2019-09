Découvrez le nouveau "Visage" des BB Brunes !

collectif R&D : Romain Leblanc et Dorothée Murail (La Sucrerie).

Et de 5 ! Le cinquième et nouvel album des BB Brunes vient de sortir. "Visage", c'est son nom. Nous le découvrons avec Félix, le guitariste du groupe !

Cet album s'est un retour aux sources ?

Sans hésiter, Félix nous confie, en effet, que ce cinquième album est un vrai retour aux sources. Le groupe a enregistré cet album de la même façon que les premiers, c'est-à-dire en live, simplement et rapidement. Félix revient sur ce travail :

Quels sont les thèmes de cet album ?

Le groupe a souhaité conserver un thème fort, qu'ils ont toujours utiliser : l'amour. Pour Félix, l'amour, "c'est ce qu'il y'a de plus beau au monde", ça ne quittera jamais personne ! Comme il le dit :

On ne s'en passera jamais

Comment ont grandi les BB Brunes ?

Forcément on a grandi, mais je pense que quelque part, on reste aussi un peu les mêmes.. c'est-à-dire, un bande d'amis qui font de la musique ensemble !

12 ans séparent désormais le 1er album des BB Brunes du nouvel album "Visage". L'occasion de faire un bilan de cette décennie. A chaque album, nous raconte Félix, le groupe n'a cessé d'expérimenter ; ils ont essayé de proposer quelque chose de différent, pour ne pas s'ennuyer mais surtout pour ne pas ennuyer leur public.

ET votre public ? A-t-il grandi aussi avec vous ?

On a des jeunes qui viennent nous voir, qui ont 15 ans et qui nous disent "je vous suis depuis le début". Donc c'est assez impressionnant ! Ça veut dire qu'ils nous écoutaient quand ils avaient 5 ans !

Félix avoue avoir vu leur public grandir avec eux.

Certains fans les ont aussi découvert un peu plus tard, et d'autres n'hésitent à leur dire qu'ils les suivent depuis le début, depuis leur plus jeune âge même. Finalement les BB Brunes, c'est un peu "des grands frères", "des bons copains".

Bientôt une nouvelle tournée ?

On est super chaud pour défendre une tournée

Oui ! Il y'aura une nouvelle tournée des BB Brunes en 2020, nous confie Félix. "Visage" est un album qui a été enregistré en live, donc pensé pour la scène ! Pour Félix, le jouer en live "c'est une évidence" !

"Visage", le nouvel album des BB Brunes actuellement disponible