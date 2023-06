Dernière chance pour gagner vos invitations au concert de Véronique Sanson au château de La Rivière, le 7/07

Elle remplit les salles en un claquement de doigts. Tous ses concerts affichent complet. Véronique Sanson est attendue au château de La Rivière le vendredi 7 juillet 2023. La chanteuse s’apprête à donner un concert inoubliable. Un joli moment en perspective dans le cadre du festival Confluent d’arts (du 6 au 8 juillet 2023) pour trois jours de programmation pluridisciplinaire avec du conte, du théâtre de rue, de l’art plastique et des concerts.

France Bleu Gironde vous offre les dernières places pour le concert de Véronique Sanson

C’est donc Véronique Sanson qui se présente en tête d’affiche du festival Confluent d’arts . Le vendredi 7 juillet, l’éternelle amoureuse va partager sa musique et ses mots avec le public girondin présent sur le site du château de La Rivière . Les plus chanceux d’entre vous ont déjà leurs billets. Pour les autres, France Bleu Gironde vous donne une nouvelle opportunité en mettant en jeu les toutes dernières places pour ce concert événement. Pour tenter votre chance, à vous de remplir le formulaire ci-dessous. On croise les doigts pour vous.

Vibrez grâce à France Bleu Gironde et gagnez vos invitations pour le concert de Véronique Sanson au château de La Rivière © Maxppp - Michel Clementz

Véronique Sanson, accompagnée par ses musiciens, vous donne rendez-vous le vendredi 7 juillet 2023 pour son concert au château de La Rivière. 10 musiciens, un spectacle “Hasta Luego” et un cadre unique. C’est sûr, ce concert s’annonce grandiose entre accents jazzy et rythmes ensoleillés d’Amérique Latine. Le public girondin va pouvoir profiter de ce beau moment musical.

Avis aux fans : la chanteuse a annoncé une autre date en Gironde et un concert à l’ Arkéa Arena à Floirac le 29 janvier 2024.