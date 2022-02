Derniers jours de l'exposition sur la Marseillaise à Strasbourg

Réécoutez Pierre Nuss vous parler de l'histoire de la Marseillaise Copier

Il est rare qu’une chanson s’expose. Mais jusqu’au 20 février, vous pourrez aller la voir au musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg. Cette chanson, vous la connaissez tous. Enfin, les premières phrases, au moins. Les premières notes accompagnent les manifestations sportives, les victoires, les défilés et les commémorations.

La Marseillaise, qui est strasbourgeoise. Attention, la strasbourgeoise, c’en est une autre. Le 25 avril 1792, le maire de Strasbourg De Dietrich, oui, la même famille que les gazinières, le baron Philippe Frédéric de Dietrich, reçoit à son domicile de la place Broglie le maréchal Luckner, qui dirige l’armée du Rhin, et des généraux, dont le Prince Victor de Breuil, je rappelle que ça s’écrit Broglie, et un certain Jean-Baptiste Kléber, encore lieutenant-colonel en second. Et un capitaine du génie : Claude Joseph de Rouget de Lisle.

Il va faire mieux que ce que l’on vient d’entendre. Le maire De Dietrich demande à ce dernier d'écrire un chant guerrier suite à la déclaration de guerre de la France républicaine à l'Autriche voulant restaurer la monarchie.

Rouget de Lisle compose dans son petit chez-lui, dans la Meisegàss, rue de la Mésange, son Chant de guerre pour l'armée du Rhin, dédié au maréchal Luckner. Il retourne chanter les six premiers couplets chez le maire, accompagné par madame De Dietrich au clavier, les De Dietrich qui vivaient sur l’emplacement de l’actuelle Banque de France, au niveau de l’arrêt de tram Broglie. Les troupes marseillaises remontant de Paris la chantent à la capitale, la chanson devient « L’air des Marseillois » puis la Marseillaise, hymne national seulement en 1879. Cette exposition interroge les multiples rôles de ce chant qui résonne lorsque la patrie ou les droits de l’homme sont en danger.

Plus qu’un hymne guerrier, La Marseillaise devient un chant révolutionnaire qui conquiert le monde et participe à toutes les rébellions : dès 1793 en Amérique du Sud, en 1794 en Pologne, au XIXe siècle elle accompagne les opposants au tsar, après 1850 elle est revendiquée par les Espagnols républicains. Au XXe siècle, on la chante lors de la révolution russe de 1917, elle accompagne la longue Marche de Mao. En 1989 on l’entend sur la place Tienanmen et lors de la chute du mur à Berlin.

Elle est instrumentalisée, politisée, parfois détestée, Pétain essaiera de la réduire au silence, en vain. Elle dérange : oui, elle est sanglante, enragée, oui elle crie vengeance mais aussi liberté, et elle rassemble. Il vous reste jusqu’au 20 février pour apprécier la portée incroyable de notre hymne national au musée d’art moderne de Strasbourg.

