Plus de scène, mais des projets pour Jean Chocun et Jean-Louis Jossic de Tri Yann

Jean-Paul Corbineau, Jean-Louis Jossic, et Jean Chocun en septembre 2021 lors du dernier concert du Kenavo tour de Tri Yann.

Tri Yann c'est 52 ans de carrière.

Le groupe fondé en 1970 par Jean-Paul Corbineau, Jean Chocun et Jean-Louis Jossic, a proposé son dernier concert le 11 septembre 2021. C'était la dernière date du Kenavo Tour à Nantes, leur port d'attache.

Tri Yann an Naoned - Les trois Jean de Nantes - comme ils s'appelaient au début, mettaient un point final à leurs concerts.

C'est la dernière fois qu'on pouvait les voir ensemble sur scène.

Le 16 décembre 2022 Jean-Paul Corbineau mourait d'une leucémie laissant ses deux amis poursuivre sans lui l'histoire du groupe.

Car l'histoire de Tri Yann va continuer.

Loin de la scène Jean-Louis Jossic et Jean Chocun ont des envies et des projets.

Ils nous en font part sur France Bleu Armorique et reviennent sur une exceptionnelle carrière.

Jean Chocun et Jean-Louis Jossic des Tri Yann, et Claudie Poirier en studio avec Glenn Jégou sur France Bleu Armorique. © Radio France - Vincent Grassin

Deux rendez-vous avec Tri Yann sur France Bleu Armorique :

Breton avec Maël Montaland - jeudi 9/02/23 de 16h à 17h

La Table d'Arthur avec Glenn Jégou - dimanche 12/02/23 de 11h à 12h

