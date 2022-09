Des années 50 aux années 90 en musique à Saint Etienne de Chigny

L'association « Fabulous Metal Circus », en collaboration avec la mairie de St Etienne de Chigny, propose ce samedi 03 septembre un concert « Rétro Rock » pour nous replonger dans la musique des années 50 aux années 90.

Au programme: Ady & the Hop Pickers : Trio 50’s Rock’n’Roll & Swing’n’Blues.; Potter : Groupe de Rock'n'Roll reprenant des titres des années 70 à 90. Des Beatles à Ac/dc en passant par ZZ Top, Aerosmith ou Deep Purple. et Coverthetop : Cover Power Trio formé par les musiciens de Motor Rise !! Des reprises de Motörhead et autres groupes phares (Stones / Black Sabbath / Queen / Led Zeppelin ....)

Rendez-vous au superbe théâtre de verdure de Saint-Etienne de Chigny pour l'ouverture des Portes à 20h00 et els premiers concerts à 20h30.

Tarif d'entrée 10€, parking gratuit