Des artistes créatifs durant le confinement en Pays Catalan

Habituellement France Bleu Roussillon vous propose de suivre l'actualité musicale locale avec Visca la Musica, son magazine musical qui vous propose régulièrement des acoustiques, des lives.

Exemple avec Guillaume du groupe bESS, Britt Essence, ensemble pop des Pyrénées-Orientales aux ambitions nationales.

Durant le confinement des « acteurs » de la scène se mobilisent pour faire vivre en numérique des artistes et déjà tenter de dessiner un après crise du coronavirus. C'est le cas de Fred Dias de Criquet Diffusion et d'Open Scène 66. Avec cette initiative 53 artistes des Pyrénées-Orientales et 3 voisins de l'Aude reprennent le tube mondiale « Stand By Me » pour lutter contre la morosité et l'ennui. Des pros ou des amateurs qui ensemble mais chacune et chacun depuis leur confinement, rendent hommage aux victimes du covid-19 et saluent celles et ceux qui travaillent pour les autres en ce moment et notamment le personnel soignant.

Plusieurs artistes des Pyrénées-Orientales se sont prêtés au jeu d'évoquer leur confinement en chanson avec un petit mot pour vous qui suivez France Bleu Roussillon en numérique. Nous vous proposons une petite sélection avec pour commencer Hugues Di Francesco chanteur d'un groupe phénomène en Pays Catalan, Al Chemist.

Lui vous le connaissez aussi sous le nom de Kanélé et Gipsy Dandy. Aujourd'hui il est plus que jamais Gabriel M et il nous propose une chanson Française acoustique à texte.

Padya est un artiste chanson originaire des Pyrénées-Orientales, de Banyuls-del-Aspres et il chante le confinement.

Sarah Lou elle aussi a participé, elle partage sa vie artistique entre Perpignan et Paris elle qui est née à Alès, dans le Gard, dans les Cévennes. Et elle chante notamment pour la bonne cause, « rêve et danse », pour Parenthèse et Savoirs, dont elle est la marraine, et dont l'objectif est une meilleur intégration des personnes en situations de handicaps dans le milieu professionnel.

Davy Kilembe cultive une chanson à texte pleine de tendresse, de personnages avec un côté humain parfois bouleversant mais il sait aussi nous faire sourire et transformer les difficultés de la vie en tremplins. Espérons que la même chose soit possible pour l'après confinement.

Le rappeur et chanteur R.Can propose des improvisations durant le confinement sur sa page Facebook, et il a joué le jeu pour France Bleu Roussillon.

Xavier Mateú a gagné l'émission Nouvelle Star à la télévision, pour cet artiste de Saint-Jean-Pla-de-Corts la musique c'est une histoire de famille. Alors qu'il réfléchit à son nouveau projet artistique, le confinement est probablement aussi un moment d'introspection.

Nous sommes solidaires avec les artistes des Pyrénées-Orientales, France Bleu Roussillon avec vous, pour vous à la radio et en numérique. Radio France soutient la scène française.