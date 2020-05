Des artistes pour l'Hôpital de Perpignan, des livraisons musicales dans les P.O et Max Pen chanteur

Générosité, partage, talent et proximité avec Yvan Le Bolloc'h, Jump The Fence et Max Pen.

Yvan Le Bolloc'h de « Caméra Café » est aussi musicien et chanteur, il a fédéré des artistes et sportifs pour aider le personnel soignant de l'hôpital de Perpignan, il est notre invité. Max Pen chanteur d'ici de Pollestres à Paris en passant par la Normandie. Et Jump The Fence lui a fait des livraisons artistiques ce week-end dans les P.O, il nous raconte.

Dans la Grande Confinade, la web émission de France Bleu Roussillon durant le confinement, de la bonne humeur, de la solidarité, des artistes et des initiatives aussi. Facebook Live à 17h et replay.

Yvan Le Bolloc'h, il est connu comme comédien (Caméra Café notamment) mais il a aussi son groupe de musique Gipsy « Ma Guitare s'appelle Reviens », il est guitariste et il a eu l'occasion de venir jouer à Perpignan et son fils s'appelle Jordi, prénom Catalan.

Avec des amis artistes et sportifs, il a décidé de soutenir le personnel soignant de l'hôpital de Perpignan. C'est le projet « Esperanza Per Perpinya» avec également Kendji Girac, Sébastien « El Chato », Nicolas Reyes des « Gipsy Kings », Lucenzo, Patrick Sébastien, Daniel Lévi, Sanseverino … Une très belle initiative qu'il nous explique dans cette Grande Confinade avec Arno Visconti.

Max Pen a participé à l'émission Nouvelle Star. Ce chanteur de Pollestres passé par Paris est devenu chanteur du métro, un rôle pris très au sérieux et qui nécessite une autorisation spéciale. Il a rencontré l'amour, il y a le duo « Elise & Max », une camionnette, des chansons, de la danse et des spectacles pour enfants notamment. Parallèlement il a un projet d'album et assure la direction artistique d'une troupe d'artistes : Rose Music.

Max est dans la Grande Confinade car une partie de son cœur reste en Pays Catalan et il nous propose un petit live.

Son portrait décalé est signé Guillaume Clavaud.

Jump The Fence, c'est Morgan Boyer, un artiste un peu foufou, chanteur, musiciens, performeur, un véritable homme orchestre fan des compositions en « 8 bits » un peu comme les musiques des jeux de consoles dans les années 80.

Ce week-end, Jump the Fence, alias Morgan Boyer, à participer à des « livraisons artistiques » durant le confinement pour la microbrasserie de Rivesaltes « L'art de la Joie » (la bière se consomme avec modération ). Un pick-up, beaucoup de motivation, des mini-concerts et des clients heureux. Jump the Fence nous raconte dans la Grande Confinade et lui aussi nous propose son petit live. Il est d'ailleurs en live stream régulièrement sur internet durant le confinement.

Julio Leone est là avec sa guitare pour les quiz musicaux, le jeu du blind test. Lydie nous propose de trouver un objet de son grenier, Arno lit vos messages.

Partagez !!!