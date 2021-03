Des bancs de Jazz à Tours au plateau de TF1

Alex, Alice et Sarah ont passé les tests à l’aveugle de The Voice et ont intégré l’équipe de Florent Pagny, conquis par leur pop intimiste. L'aventure commence pour les sœurs Montembault, passées toutes les trois par l'école Jazz à Tours.

Pottok On The Sofa, un groupe formé par les 3 soeurs Montembault, formées au sein de l'ecole Jazz à Tours.

Si vous regardez l'émission culte The Voice sur TF1, vous les avez certainement reconnues. En Touraine, leur nom circulait déjà dans le petit monde de la scène musicale de Tours.

Si la fratrie « Montembault » est originaire d’Angers, elle est aussi tourangelle d’adoption : Alex a suivi la formation « Artiste musicien professionnel » à Jazz à Tours, tout comme sa sœur Alice qui préside l’association des élèves de Jazz à Tours, Noise Gate, avec qui elle organise de nombreux concerts à Tours (le barathon du festival Emergences entre autres).

Pottok on the sofa, leur trio, a été par ailleurs programmé de nombreuses fois en Indre-et-Loire par Jazz à Tours : on pu les voir à l’Espace Malraux, ou à Richelieu, lors du festival Emergences...

Sur le plateau de The Voice, deux coachs se sont retournés à la fin de leur prestation : Florent Pagny et Marc Lavoine. Le groupe Pottok On The Sofa a finalement choisi d'intégrer l'équipe de Florent Pagny.