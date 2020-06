Des instruments de musique insolites à découvrir en famille

Nous nous sommes rendus au Centre du patrimoine de la facture instrumentale, une institution de conservation et de recherche sur les instruments de musique. En compagnie de la directrice du CPFI, nous découvrons des instruments de musiques insolites venus des quatre coins du monde.

Susann Chuchollek est la directrice du Centre du patrimoine de la facture instrumentale (CPFI). Elle nous accueille au Mans au milieu d'une collection hétéroclite d'instruments de musique venus du bout du monde ou du fond des âges.

Des instruments insolites

L'arc musical est une des curiosités qui composent la collection du CPFI. Cet ancêtre de la guimbarde remonte à l’aube de l'humanité. On trouve d'ailleurs des peintures rupestres qui attestent de son utilisation en France il y a 15 000 ans. Cet instrument est à la base un arc de chasse tout à fait rudimentaire. La bouche sert de caisse de résonance quand la main ou un outil vient frapper la corde.

Serait-ce l'un des premiers détournements d'un objet utile à des fins artistiques ?

On trouve des traces de cet instrument sur des peintures rupestres, dans des grottes.

Autre détournement d'objet avec un violon tsigane qui attire immédiatement notre attention. Cet instrument composé de cordes tendues entre une noix de coco et un manche à balai. Il émet un son étrange lorsqu'il est joué. "Je n'ai pas la caisse de résonance pour jouer de cet instrument" nous avoue Susann "car il me faut un gros ventre" ajoute-elle.

Ce ne sont là que deux curiosités parmi les 3 000 instruments de musique qui composent la collection du CPFI.

Un musée à toucher

Le Centre du patrimoine de la facture instrumentale n'est pas un centre d'archives dans lequel on enferme les instruments de musique. Il a un rôle pédagogique. En temps normal, on y accueille des scolaires et on y propose des animations, expositions et séances de découverte. Ce n'est pas un musée, ici on doit pouvoir toucher et découvrir les sons et les sensations produits par les instruments de musique.

Ces instruments racontent également l'histoire de l'homme et de ses migrations. Lors de leurs déplacements en Europe, les Tsiganes par exemple ont laissé derrière eux des traces de leur culture qui permet de dater leur passage. Le CPFI raconte l'histoire des peuples en racontant l'histoire de leur musique.

Le centre du patrimoine de la facture instrumentale est situé rue des frères Gréban au Mans.

Site internet : http://www.cpfi-lemans.com/