Des textes alsaciens anciens en musique dans Wêmuot, le nouvel EP d'Éric Kaija Guerrier et Carole Werner

Un projet musical étonnant : Wêmuot, Wehmüet en alsacien "moderne", une forme de mélancolie, une nostalgie, issu d’une collaboration atypique entre 2 alsaciens, d’un côté le prolifique Eric Kaija Guerrier, écrivain, auteur-compositeur, arrangeur et musicien français, cofondateur des Weeper Circus, et de l’autre Carole Werner, doctorante en dialectologie et ATER à l’Université de Strasbourg. Alors pourquoi avoir besoin d’une chercheuse pour ce projet ? Car dans un élan patrimonial, ils ont décidé de mettre en musique des textes d'auteurs anciens dans leur langue, lus par Carole Werner, accompagnés par les improvisations musicales d’Eric Kaija Guerrier.

Vous n’avez rien compris ? C’est normal, voilà un texte d’Otfrit von Weissenburg (né en 790 décédé en 870), considéré comme le premier poète de langue germanique, qui a traduit la bible dans la langue des francs, un des premiers écrits dans ce qu’on peut considérer comme la langue de la vallée du Rhin. Et il vient de Wissembourg.

Ca, c’est un texte du minnesänger, en français, on dit troubadour Reinmar von Hagenau, c’est du XIIe siècle. Extrait. Et voilà la rock-star de l’étape, Gottfried von Strassburg également troubadour et contemporain du précédent, qui avait réadapté Tristan et Yseult en germanique, c’est d’ailleurs un extrait de l'œuvre qui est lu ici.

On arrive à des mystiques, comme Johannes Tauler, XIVe siècle, disciple de Maître Eckhart.

Le très célèbre moraliste Sebastian Brant, mondialement connu pour sa nef des fous, dont voici un extrait dans la langue du XVIe siècle.

Et Thomas Murner, moine satiriste du XVIe siècle, grand ennemi de Luther. Ils étaient tous alsaciens, parlaient notre Müedersproch, écoutez comment la langue a évolué.

Pour bien comprendre de quoi il retourne, retrouvez les traductions des textes sur le site d'Eric Kaija Guerrier, ekguerrier point com, et ce 6 titres wêmuot sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Music. C’est d’ailleurs du 100% local, l’enregistrement, le mixage et le mastering ont été effectués par Frank-Jean Schmidt, du studio Barberousse à Wintershouse.

Eric Kaija Guerrier sort un EP consacré au thème de textes d’auteurs alsaciens du IXe au XVIe siècles. Sa volonté de préserver le patrimoine oral ancien est associée à une mise en musique improvisée.

Références :

Otfrit von Weissenburg (790-870) (premier poète de langue germanique)

Reinmar von Hagenau (1150-1205) (minnesänger – troubadour)

Gottfried von Strassburg (1180-1215) (minnesänger – troubadour)

Johannes Tauler (1300-1361) (mystique)

Sebastian Brant (1494-1521) (moraliste)

Thomas Murner (1475-1537) (satiriste)

Textes : domaine public.

Guitares, musiques, arrangements et production : Éric Kaija Guerrier.

Récitatifs en vieil-haut-allemand (750-1050), en moyen-haut-allemand (1050-1350) et en nouvel-haut-allemand précoce (1350-1650) : Carole Werner.

Enregistrement, mixage et mastering : Frank-Jean Schmidt, studio Barberousse, Wintershouse.