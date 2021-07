Des Vieilles Charrues inédites et beaucoup de questions à Carhaix

Les Vieilles Charrues ont rarement connu autant d'obstacles que pour cette édition 2021, après une année blanche en 2020. En plus du contexte sanitaire, les organisateurs doivent faire face en dernière minute à un site ravagé par les fortes pluies des derniers jours, additionnées au passage des premiers engins. Une bonne partie du site a des allures de Woodstock, pataugeant dans la gadoue devant l'unique scène cette année, qui est installée devant le château de Kerampuilh.

Les organisateurs ont dû faire appel à une pelleteuse et un tracteur ce mercredi, à la veille de l'ouverture du festival qui doit durer 10 jours (8-18 juillet), pour rendre le site praticable et pouvoir finir d'installer la scène. "Il faut enlever près de 60 cm de terre sur environ 1500m², avant de mettre un film puis de recouvrir de sable", précise Jérome Tréhorel, le directeur du festival, qui s'improvise en chef de chantier malgré lui.

Seulement 50% des billets vendus

Les règles sanitaires se sont assouplies ces dernières semaines : les spectateurs retrouveront le festival de Carhaix en étant debout et sans port du masque obligatoire. Mais ils doivent présenter un pass sanitaire : être vacciné ou avoir un test négatif (PCR ou antigénique, de moins de 48h).

Et comme les autres gros festivals, les Veilles Charrues peinent à attirer 5000 personnes par soirée, comme l'autorise la jauge maximum. "On a construit le budget autour de cette jauge, explique Jérôme Tréhorel. Les soutiens des partenaires et mécènes vont au-delà de ce qu'on espérait. Et la ministre de la Culture s'est engagée à accompagner les festivals jusqu'à l'équilibre. On n'est pas très loin de l'affaire, mais on y retravaillera après. Y'a beaucoup d'inquiétudes et d'incertitudes. Mais je pense qu'une fois le festival lancé, beaucoup de festivaliers viendront pour fêter ces retrouvailles en musique."

Des commerçants dans le flou

Dans le quartier le gare, qui profite d'habitude des festivaliers, les commerçants naviguent à vue. C'est le cas au bar-tabac Le Welcome, tenu par Hervé. "C'est le flou le plus total. On sait absolument pas sur quelle base partir." Avec 10 soirées de concerts, de 19 heures à minuit, ça change tout. "Le festivalier aura un comportement complètement différent. Il va arriver le midi et repartir le soir. Les habitués vont peut-être se retrouver comme avant, mais à quel moment ?"

Autre différence importante : il n'y a pas de camping cette année. Yvan, de la pizzeria La Loco, va aussi tâtonner parce que "les campeurs sont quand même moteurs des affaires sur Carhaix. Là, on sait vraiment pas si on va travailler plutôt le midi ou le soir".

Et certains commerçants regrettent le maintien de la restauration sur le site des Charrues. Ils estiment qu'ils ne vont pas du tout profiter des retombées de cette édition très spéciale.