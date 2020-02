Désir... Désirs ! s'invite au Temps Machine

C'est le plus vieux festival de cinéma indépendant de France et il prend ses quartiers au Temps Machine ce vendredi 7 février.

Depuis 1993, le festival Désir... Désirs ! aborde de manière générale les thématiques liées aux désirs et à l'identité de genre à travers le cinéma. Festival essentiellement LGBT organisé par les Cinémas Studio à Tours, il est à ce titre le plus ancien de France.

Et pour clôturer son édition 2020, Désir... Désirs ! invite Eustache McQueer.

Eustache McQueer marie à merveille le sexy et le trash, le sauvage et le fluo. C'est surtout deux artistes qui se cachent derrière ce nom d'emprunt : Laurent Dratler et Joël Defrance.

De leur travail naît une trame émotionnelle, chantée en anglais et allemand, qui se balade entre l’univers d’une « Ballroom » et celui du « Lake Pearl ». Si la majorité des notes se veulent hautes, pour permettre à ses protagonistes et son public de se mouvoir sur scène.

Le tandem agit tels deux extra-terrestres, en quête de réponses à leurs nombreux questionnements, sur les mœurs et pratiques amoureuses et sexuelles de la terre.

Préparez vos plus belles tenues de lumière, vos paillettes, votre pilosité incandescente, vos résilles ou vos moufles ; vous allez danser c'est certain... !

Eustache McQueer, au temps Machine de Joué-lès-Tours, vendredi 7 Février, de 5 à 10 €.