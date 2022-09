Destination soleil avec le duo Onda Roja invité de la Nouvelle Scène France Bleu Berry !

Manola Granola et Arno Vida (natif de Bourges) font le voyage en duo depuis moins d'un an... Au rythme du Soleil Tour et dans leur van équipé, ils parcourent le monde pour transmettre leurs bonnes ondes. Le 1er EP d'Onda Roja est à découvrir avec Manuel Bonnefond dans la Nouvelle Scène !