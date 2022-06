Deuxième édition des Nuits du Peyrou à Montpellier

Black M, Cats on Tree, Claudio Capéo et même les Worlds Apart, vous pourrez les voir aux Nuits du Peyrou, de retour à Montpellier du 4 au 7 juillet 2022. Une nouveauté, il y aura cette fois ci deux diffuseurs, France Télévision et W9, et toujours un seul partenaire radio, France Bleu Hérault

Du 4 au 7 juillet 2022, les Nuits du Peyrou sont donc de retour à Montpellier. Pour la deuxième année consécutive, le gratin de la musique va donc se retrouver sur l'esplanade du Peyrou pour quatre concerts gratuits. 30 artistes majeurs et émergents que vous pourrez voir en vous inscrivant ici dès le 22 juillet. Un tirage au sort aura lieu le 27 juin pour attribuer les 5000 places prévues par soirée. Notez que France Bleu Hérault sera la seule radio où vous pourrez remporter vos invitations sans passer par le tirage au sort

Côté programmation, rendez vous le lundi 4 juillet pour la grande soirée des tubes 80, 90 et 2000 animée par Jérôme Anthony. Avec sur scène Jean Pierre Mader, Patrick Hernandez, Emile et images, Jean Schultheis, Poetic Lover, Worlds Apart, Début de soirée, Lou Bega, Las ketchup, Blues Trottoir et d'autres

Le 5 juillet, place à un bal des pompiers géant. la soirée "ce soir on chante pour les pompiers" sera animée par Elodie Gossuin et Jerome Anthony. Un prime qui sera diffusé autour du 14 juillet sur W9 et qui verra une chorale de pompier partager la scène avec de nombreuses stars du moment. On attend Tayc, Black M, Ofenbach, Keen'V, mais aussi Zoul Machine ou les Gyspsy Kings by Diego Baliardo

Les 6 et 7 juillet, les estivales de CultureBox retrouveront la scène des Nuits du Peyrou. Pour cette deuxième édition, on change de format avec des sets plus longs pour chaque artiste qui jouera pendant au moins 60mn en live. L'occasion là aussi de voir en live gratuitement des artistes emblématiques du son actuel, comme Claudio Capéo, Cats on tree, Imany ou encore Hyphen Hyphen.