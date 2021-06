Diana Ross fait son grand retour avec un titre original

Ce jeudi 17 juin, Diana Ross dévoile son nouveau single intitulé "Thank you". La chanteuse de 77 ans n'avait pas sorti de titre original depuis l'album "Every day is a new day" en 1999, soit 22 ans d'attente ! Découvrez-le sans attendre dans la playlist 100% France Bleu.

Nouvel album pour la rentrée

Après 22 ans sans nouvelle musique, la légende vivante Diana Ross revient avec un titre dansant pour remercier ses fans fidèles qui l'ont suivi tout au long de sa carrière. "Thank you" est le premier single d'un tout nouvel album qui sortira le 10 septembre, avec des chansons nouvellement écrites, produit par Jack Antonoff (Taylor Swift, Lorde, Lana Del Rey, Fun, Sara Bareilles...). Son label l'affirme :

Diana est impatiente de le partager avec le monde entier !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Un message et un extrait de ce nouveau single ont été dévoilés le lundi 14 juin sur ses réseaux sociaux : "New single coming here is a taste🌟 Dedicated to You". Autremement dit, "Un avant-goût de mon nouveau single, que je vous dédicace !"

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Diana Ross, une légende vivante

Devenue célèbre au début des années 60, en tant que chanteuse principale du groupe américain "The Supremes", Diana Ross a fait les beaux jours du label "Motown" avec des titres comme "Baby Love", "You Can't Hurry Love", " You Keep Me Hangin' On" ou encore "Stop ! In the Name of Love".

Après son départ des Supremes en 1970, Diana Ross entame une carrière solo et enchaîne les singles et les albums avec un succès phénoménal. Ses tubes "Ain't No Mountain High Enough", "Upside Down", "I'm Coming Out" ou encore son duo "Endless Love » avec Lionel Richie sont entrés dans l’histoire de la musique. En 1993, le Livre Guinness des records la consacre « Plus grande artiste féminine de l'histoire de la musique ». Considérée comme l’une des chanteuses afro-américaines les plus influentes du XXe siècle avec Tina Turner et Aretha Franklin. Son influence sur la musique est immense, notamment sur la musique soul, disco et R&B.

Son dernier album original date de 1999 avec la sortie de "Every day is a new day". Une attente interminable pour les fans de l’icône de la chanson, mais grandement récompensés avec ce nouveau titre qui leur est dédié, à écouter dès maintenant dans la Playlist 100% France Bleu.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix