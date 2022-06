DIRECT - Suivez le grand concert de la Fête de la musique à Montpellier

Un grand concert anniversaire présenté par Garou et Laury Thilleman à suivre sur France 2 et France Bleu ! Les stars célèbrent les 40 ans de la fête de la musique Place de l'Europe à Montpellier.

Pendant près de 3 heures, les tubes les plus populaires vont s’enchaîner avec les plus grandes stars. Dans une scénographie extraordinaire imaginée par Kamel Ouali, le duo Laury Thilleman - Garou va animer cette soirée pour mettre à l'honneur 40 ans de tubes, des anciennes aux nouvelles générations, avec des medleys, des duos exceptionnels, des tubes du moment et des talents de demain ! À suivre dès 21h10 sur France Bleu.

Parmi les invités, vous retrouverez Amir, Marc Lavoine, Nolwenn Leroy, Claudio Capéo, Christophe Willem, Pierre De Maere, Zaz, Hoshi, Kungs ou encore Juliette Armanet.

Pendant la soirée, France Bleu remettra le Prix Talent France Bleu 2022 à Pierre de Maere pour son premier EP “Un jour, je“.

Suivez le direct

Suivez ici, en toute indiscrétion, les coulisses de ce grand concert.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les artistes en répétition

Pendant les répétitions, France Bleu Hérault a tendu a son micro aux artistes que l'on retrouvera ce soir. Sont-ils stressés ? Bien préparés ? Excités ?

Quels souvenirs de l'Eurovision garde Barbara Pravi ?

Barbara Pravi - Ses souvenirs de l'Eurovision Copier

Jérémy Frérot est-il content d'être là ?

Jérémy Frérot - Très content d'être là Copier

Depuis quand Kamel Ouali travaille-t-il sur ce show ?

Kamel Ouali - Quand a-t-il commencé à travailler Copier

Larusso nous parle de son titre devenu culte, Tu m'oublieras.

Larusso - Son titre iconique Tu m'oublieras Copier

Comment s'est passé la rencontre entre les animateurs de cette grande soirée, Laury Thilleman et Garou ?

La rencontre entre Laury Thilleman et Garou Copier