DIRECT VIDÉO - France Bleu Live spécial Fête de la Musique 2020

Ce dimanche 21 juin, France Bleu vous invite à fêter la Musique avec un concert exceptionnel, à suivre depuis chez vous !

Pour votre soirée, France Bleu renoue avec ses France Bleu Live. Pendant trois heures de concert exclusif, Bénabar, Claudio Capéo mais également les découvertes Noé Preszow et Saam vont se succéder sur la scène du We Are_ à Paris (consulter le programme complet de la soirée).

Un événement placé sous le label #RadioFranceaveclaScèneFrançaise en partenariat avec le Crédit Mutuel, à suivre sur France Bleu et francebleu.fr