DIRECT - Vivez les coulisses des Victoires de la Musique 2021

Une soirée exceptionnelle à vivre sur France Bleu dès 19h

Pour cette nouvelle édition, les Victoires de la Musique se mobilisent pour soutenir la musique, le spectacle vivant et la culture à travers la diffusion d'un show exceptionnel. Cette année, plus que jamais, la part belle est faite aux performances live avec des séquences spécialement créées pour l'occasion.

Dès 19h15, suivez notre émission spéciale en direct de la Seine Musicale, Arnold Derek reçoit des premiers invités tandis que Quentin Lhuissier se balade dans les coulisses de l'événement à la rencontre des artistes mais aussi des femmes et des hommes de l'ombre : techniciens, régisseurs, ingénieurs du son, réalisateur...

À partir de 20h, Éric Bastien rejoint Arnold Derek pour vous faire vivre en direct les récompenses remises aux artistes. Ils commentent en compagnie de nombreux invités cette soirée exceptionnelle.

Le direct

20H05 - Vianney rejoint Arnold Derek. Le chanteur commence à être un habitué des Victoires. Nommé dans la catégorie artiste masculin, c'est sa quatrième nomination pour déjà trois Victoires en poche !

19H50 - Romain Vivien, le président des Victoires de la Musique, évoque cette édition très particulière au regard de ce qui se passe dans le monde de la culture depuis le début de la crise. Le but de la soirée ? Envoyer un message de solidarité, de soutien et d'espoir. Il confirme que les artistes sont en manque de public et d'applaudissements. Il promet un spectacle fantastique.

Romain Vivien, le président des Victoires de la Musique © Radio France - Christophe Hulin

19H47 - Quentin Lhuissier se balade dans les loges à la rencontre des artistes. Il est entré dans celle de Thomas Dutronc qui est présent ce soir pour rendre hommage à Jane Birkin qui recevra une Victoire d'honneur.

19H35 - C'est au tour de la chanteuse Suzane de venir livrer ses impressions au micro de France Bleu alors qu'elle est nommée dans la catégorie artiste féminine. L'année dernière, elle avait remporté la Victoire de la révélation scène. Elle confie être heureuse de voir des "humains" même si elle a le trac.

La chanteuse Suzane au micro d'Arnold Derek © Radio France - Christophe Hulin

19H15 - Pour ouvrir le bal, Arnold Derek reçoit Grand Corps Malade, nommé dans deux catégories (album et chanson originale), ainsi que Mosimann qui a composé son album "Mesdames".

Grand Corps Malade et Mosimann sur le plateau de France Bleu © Radio France - Christophe Hulin

19H - À deux heures du show, les artistes se préparent dans les loges et la tension commence tout doucement à monter. Nos animateurs, eux aussi, sont prêts à tendre le micro à ceux qui vont faire vivre cette soirée.