DJ Raph Dumas et un festival 20/20 différent en 2020

Raphaël Dumas est DJ producteur dans les Pyrénées-Orientales il aime métisser les sonorités traditionnelles et soul notamment, il est convaincu que le transfrontalier est une force culturelle et il nous propose un événement l'été, le 20/20. Cette année ce sera en itinérance et en vidéo.

Dj Raph Dumas est intervenant pour France Bleu Roussillon, il aime nous proposer régulièrement habituellement ses coups de cœur transfrontaliers des Pyrénées-Orientales et de Catalogne du Sud dans le rendez-vous Perpinya Sound au cœur de Visca la Musica, notre magazine musical.

Raph Dumas passionné de musique est à la tête avec son équipe du festival 20/20 un événement polyculturel, accès aussi sur la gastronomie, le vin (avec modération) et le bien-être. Chaque année depuis déjà quelques années ce rendez-vous a lieu dans des endroits singuliers et à chaque fois différents du 20 juillet au 20 août. Et l'hiver c'est le 10/10.

Avec la crise du coronavirus, il faut réagir pour pouvoir dans d'autres conditions continuer à être le reflet de tout un territoire. Par ailleurs il y a l'aspect économique avec des salariés à payer et des artistes à épauler.

DJ Raph Dumas est passé par notre web émission, la Grande Confinade en numérique sur France Bleu Roussillon.

Un 20/20 en vidéo

« Comme on ne peut tout simplement plus recevoir de public, rien ne nous empêche quand même de reprendre nos valeurs originelles qui sont celles de faire la plus belle vitrine du Roussillon et de mettre en avant des personnalités, des individus, des activités, des actions des moments et on s'est dit pourquoi pas faire ça d'une manière plutôt privée et le transformer en show télé qui durerait une paire d'heures tous les soirs et qui mettrait en avant tous ces personnages et toutes ces personnalités ».

Du live par écran

« Le concept c'est de faire une émission en direct, il y aura des musiciens en live, il y aura des DJ en live, il y aura des chefs-cuisiniers en live, il y aura des vignerons en live qui viendrons présenter autant que faire se peut tous leurs produits (à consommer avec modération) et essayer de faire participer les gens qui seront sur le plateau, il y aura des artisans en live, alors là du coup l’intérêt de pouvoir se déplacer c'est que on peut s'adapter à chaque territoire, on aurait bien envie à chaque fois de faire venir un petit historien qui nous présenterai, qui raconterait des petite historiettes comme ça des trucs sur ce qui peut être intéressant et rigolo sur ces territoires-là, dans ces villages, dans ces lieux, dans ces maisons. On ira peut être autant chez des privés que dans des endroits publics, on sait pas trop, c'est une tournée qu'on est en train de monter, c'est tout nouveau en fait, parce que on s'adapte tout simplement à la situation, à peu près comme tout le monde, on essaye de trouver des solutions, plutôt que de baisser la tête, on adapte nos activités. »

Une caravane avec le « sound truck » de DJ Raph Dumas

« C'est un fantasme que j'ai depuis très longtemps cette histoire de caravane … ça permet d'atteindre des zones géographiques ou traditionnellement il y a très peu d'activités et notamment culturelles l'été, des petits villages un peu éloignés, pas spécialement touristiques, tous les endroits un peu singuliers. Et finalement cette histoire de confinement ça a été un petit accélérateur de tout ça ... et on essaye de monter un vrai réseau de compétences aussi pour pouvoir faire une émission qui tienne la route et qui surtout soit l'une des plus belles vitrines de ce magnifique département ».

Un appel aux partenaires

« Je fais un appel aux communes qui seraient intéressées de nous recevoir, ça peut être des lieux aussi, des caves viticoles, tout un tas d'endroits, si vous êtes intéressés rendez-vous sur le site www.lesbonnesnotes.com il y a un petit lien pour pouvoir accéder directement aux personnes qui vont vous rappeler et essayer de mettre en place les dates de cette caravane parce que l'idée c'est vraiment de monter une petite tournée façon le tour de France mais c'est le tour du Roussillon quoi voilà ».

Regarder l'avenir

« On cherche une solution alternative qui puisse être viable à long terme et qui ne nous rende plus dépendant de tout ce genre d'accidents qui peuvent arriver, c'est un peu nouveau, mais bon voilà ça arrive, ça peut arriver donc les crises. Ben nous dans la culture on a à peu près connu, en tout cas moi ma génération, on a à peu près connu que des crises dans la culture je vais dire, les capacités d'adaptations depuis très longtemps on sait qu'on les a, on les met en place à nouveau, on va essayer d'aller de l'avant, de trouver des solutions pour sortir de tout ça parce qu'il n'y a pas de raisons, voilà. On a tenu jusqu’à maintenant, on tiendra encore longtemps ».

« L'idée c'est aussi de réinventer, de recréer une économie autour de nos activités culturelles. Quand on a lancé le 20/20 l'idée c’était aussi de créer une économie autour des activités culturelles … … l'idée de faire du concert et d'y associer des formules de restauration, de bar (l'alcool se consomme avec modération) etc etc c' était aussi pour essayer de recréer une économie autour de toute cette culture qui n'en fini de mourir systématiquement à cause de crises différentes. Là c'est toujours la même démarche on va essayer de réinventer une économie à travers tout un tas de trucs et surtout à travers ce formidable outils que sont les internets. »