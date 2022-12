DJ Snake tête d'affiche des Plages électro à Cannes en 2023

DJ Snake est l'artiste français le plus écouté sur les plateformes de streaming dans le monde

Après 2016 et 2019, DJ Snake signe son retour à Cannes pour les Plages électro 2023 du 4 au 6 août. Il s'agit de l'unique date de l'artiste dans le sud de la France cet été. Après les 54.000 festivaliers de l'année dernière, les organisateurs espèrent attirer encore plus de visiteurs cette année sur la plage et la terrasse du Palais des Festival.

L'artiste français le plus écouté au monde

Avec 37 milliards d'écoutes sur les plateformes, DJ Snake, de son vrai nom William Grigahcine, est l'artiste le plus écouté dans le monde. Il a raflé des dizaines de disques de platine dans une dizaine de pays. Une belle prise pour le festival cannois, qui se classe parmi les 15 plus gros évènements musicaux en France.

On ne connaît pas encore la date exacte pour le concert de DJ Snake, en revanche les Pass 3 jours sont déjà en vente sur le site des Plages électro.