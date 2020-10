Dominique Besnehard à Bride-les-Bains "Ma vie c'est le cinéma !"

Les plus grandes stars hexagonales lui doivent leur carrière. Il consacre sa vie au 7eme art. Rencontre avec un ardent cinéphile qui évoque sa riche actualité : festival du film francophone d’Angoulême via Brides-les-Bains, tournage de "Meurtres dans les 3 Vallées", livre et émission télé.

Redonner envie d’aller au cinéma… Pour cette 7ème édition du festival francophone d’Angoulême via Brides-les-Bains, Dominique Besnehard a proposé une programmation gouleyante, éclectique, ancrée dans la société actuelle. Comédie, aventure, drame, thriller se sont succédés pendant 4 jours au cinéma Le Doron de Brides-les-Bains du 1er au 4 octobre.

La cuvée 2020 a conjugué avant-premières françaises, palmarès d’Angoulême et autres coups de cœur. Au total, onze films, une vingtaine de projections, les équipes des films présentes avant et après chacune des trois séances quotidiennes pour échanger avec le public. Dominique Besnehard, l’amoureux du cinéma et fidèle de Brides-les-Bains, souhaite également tisser un lien entre grand et petit écran. Le producteur a ainsi offert les deux premiers épisodes de la saison 4 de 10% avec Charlotte Gainsbourg et Franck Dubosc.