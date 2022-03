Dorian Ruiz, le toulousain feel good

Son EP sort ce vendredi 18 mars. Il sera en concert au Chorus de Toulouse le jeudi 24/03/2022, et le 13/05/2022 au Bascala de Bruguières. Dorian Ruiz vogue entre Toulouse et Paris pour proposer un univers pétillant qui mêle danse et textes touchants.