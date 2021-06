’’Double papa’’ : le duo Aldebert - Calogero sur l'homoparentalité

N’en déplaise aux esprits rétrogrades, selon Aldebert, c’est la thématique de l'homoparentalité encore sensible et un peu tabou en France que le chanteur franc-comtois aborde dans son prochain album ''Enfantillages 4''. Un titre ''Double papa'', en duo avec Calogero, qui sort dès ce vendredi.

Aldebert et Calogero en duo, sur la thématique de l'homoparentalité ! Avec cette chanson intitulée "Double papa", dont la sortie est programmée pour ce vendredi 18 juin, à l’avant-veille de la Fête des Pères... C'est le deuxième titre extrait du prochain album "Enfantillages 4" de (Guillaume) Aldebert qui sera disponible à partir de ce 27 août. L'auteur-compositeur-interprète franc-comtois, star de la chanson familiale (pour petits, et grands aussi), a donc décidé de s'engager sur ce thème de l'homoparentalité encore sensible et un peu tabou en France.

Un sujet ’’peut-être encore plus délicat à traiter avec les enfants ? Moi, je pense que c’est finalement encore plus simple ! Et cette histoire, c’est une histoire d’amour et une histoire de famille, en fait’’, explique le quadragénaire (48 ans, ce 7 juillet) lui aussi papa au sein de la famille qu’il a fondée avec son épouse.

Inspiré par l’histoire de Pierre et Thierry, un couple d’amis de Besançon

Aldebert a eu l'envie et le besoin de mettre en chanson l’homoparentalité après sa rencontre, il y a un an, avec un couple d'amis de Besançon : Pierre et Thierry, qui ont eu recours à la GPA (Gestation pour autrui) aux Etats-Unis pour devenir les parents -les deux papas donc- d'une petite Rose.

Une nouvelle et heureuse famille comme une autre, tout simplement, n'en déplaise à certains ou certaines pour l’artiste franc-comtois ! ’’Même si on est dans une société où on est encore confronté à l’homophobie par exemple, des choses très rétrogrades voire médiévales et qu’il faut que je me prépare à recevoir des messages de ceux que ce titre-là va pas laisser indifférent : j’ai l’impression qu’on avance et je suis très à l’aise avec cette chanson, et Calogero aussi, donc on est zen ! C’est l’universalité de la famille qu’on veut aborder : l’important, c’est pas de donner la vie mais de donner l’amour’’.