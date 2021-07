Du 19 au 25/07/21, tentez de gagner vos Pass aux Concerts du Boudu en Presqu'ile de Crozon Aulne Maritime !

France Bleu Breizh Izel, partenaire radio officielle des Concerts du Boudu en Presqu'île de Crozon Aulne Maritime du 3 au 8 août 2021

La programmation :

Les Concerts du Boudu 2021

Du 19 au 25 juillet à 8h40 : tentez de gagner vos Pass 4 jours

Les Pass sont valables pour :

jeudi 5 août 2021

vendredi 6 août 2021

samedi 7 août 2021

dimanche 8 août 2021

Conditions d’accès

Cette année, seuls des billets à la journée sont proposés. Toute sortie de l’espace scénique est définitive.

Le pass sanitaire est obligatoire pour accéder aux Concerts du Boudu : toutes les informations sont sur la page dédiée.

Enfants L’entrée aux concerts sur la prairie de Landaoudec est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans, sur présentation d’une pièce d’identité et accompagnés d’un adulte. Cependant, une inscription préalable est obligatoire auprès du festival au

02 98 27 00 32 ou par mail bureau@festivalduboutdumonde.com. Par ailleurs, cette année il n’y aura pas le chapiteau de la Lolotte. Personnes en Situation de Handicap (PSH) Les personnes en situation de handicap et leurs accompagnants doivent être munis d’un billet valide. Achat possible via le bureau du festival, au 02 98 27 00 32 ou par mail bureau@festivalduboutdumonde.com. Attention, places limitées !